現場演練 活動方供圖

華龍網1月16日14時25分訊（記者 董進）威武的特警裝備、實用的防騙高招、親切的警民互動……今（16）日，重慶北站南廣場「夢想驛站」總站迎來重慶警方主場活動，吸引了不少市民駐足觀看、參與，大伙兒在濃濃的節日氛圍中，收穫回家的安全感！

據悉，「夢想驛站」是由重慶市委宣傳部牽頭多個市級部門共同主辦的大型社會主義核心價值觀主題活動。今年的「夢想驛站」齊集了17個市級部門參與。春運期間，各部門各司所長，為往返市民提供貼心服務，讓市民感受濃濃的家鄉溫情和節日氛圍。今日，重慶警方主場活動集結交巡警總隊、治安總隊、刑偵總隊、特警總隊、出入境總隊、經偵總隊、禁毒總隊等各大警種，不僅有公安文聯的藝術家為大家現場書寫春聯、畫年畫、畫肖像，市民還可以現場體驗酷炫的特警裝備。另外，重慶警方還貼心的結合春運特點，通過小知識有獎問答、現場視頻宣講、街舞明星表演等靈活互動的方式，給大家送上了防範電信詐騙、盜、扒、騙，防範非法集資、毒品犯罪、交通安全防範等常識。

不僅如此，今天的活動還介紹了特警的裝備，有讓犯罪分子眩目或短暫失明而失去抵抗力的激光炫目槍，也有利用紅外探測器和光學成像物鏡接收被測目標的紅外輻射能量分布圖形的紅外熱成像儀，有幫助警察在夜間進行觀察、搜索、瞄準的盔式夜視儀，還有工作於水下極限作業的水下機器人，另在場的市民大開眼界。