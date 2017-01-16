中國經濟網汕頭1月16日綜合報導 據廣東《汕頭日報》消息，中國人民政治協商會議第十三屆廣東省汕頭市委員會第一次會議於1月9日下午勝利閉幕。會議選舉產生政協第十三屆汕頭市委員會常務委員會組成人員，謝澤生當選為主席，謝永忠、蔡佩儂、陳嚴、劉輝、陳榕、黃蘅當選為副主席，盧壁輝當選為秘書長，陳文毓等60名委員當選為常務委員。

謝澤生同志簡歷

謝澤生，男，1961年9月生，龍湖人，漢族，1981年8月參加工作，1984年5月加入中國共產黨，學歷省委黨校研究生(省委黨校在職研究生班經濟學專業)，高級管理人員工商管理碩士。

1978年10月後，在汕頭農學院農機專業學習；

1981年8月後，澄海縣農機修造廠幹部；

1982年12月後，共青團澄海縣委幹事；

1984年5月後，任共青團澄海縣委副書記；

1986年11月後，任共青團澄海縣委書記；

1992年1月後，任澄海縣澄城鎮黨委副書記、紀委書記（正科級）；

1993年8月後，任共青團汕頭市委副書記、黨組成員；

1994年11月後，任共青團汕頭市委書記、黨組書記（1995.09－1998.07在省委黨校在職研究生班經濟學專業學習）；

1999年2月後，任潮陽市委副書記（正處級）；

2003年2月後，任汕頭市潮南區委書記，2006年11月兼任區人大常委會主任；

2006年12月後，任汕頭市委常委，潮南區委書記、區人大常委會主任；

2007年1月後，任汕頭市委常委、秘書長（2009.10－2011.09在長江商學院高級管理人員工商管理專業學習）；

2011年12月後，任汕頭市委常委、政法委書記，市社會工作委員會副主任；

2016年2月後，任汕頭市政協主席、黨組書記。

省八、十次黨代會代表，十一屆省政協委員，七、八、九、十、十一屆市委委員，市九、十屆人大常委會委員，八屆市政協常務委員。