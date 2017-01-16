宣城市四屆政協主席、副主席、秘書長名單(主席丁紹東)北京新浪網 (2017-01-16 14:43)
？？？？中國人民政治協商會議宣城市第四屆委員會主席、副主席、秘書長名單？
？？？？（2017年1月10日市政協四屆一次會議第二次全體會議選舉產生）
？？？？主席：丁紹東？
？？？？副主席（8名）：沈偉 周明鳴 宦朝東 程觀遠 彭少鳴 唐佑文 夏雪琦（女） 楊林秀（女）？
？？？？秘書長：劉家和
？？？？丁紹東簡歷？
丁紹東，男，漢族，1957年3月出生，安徽郎溪人，1976年12月入黨，1975年4月參加工作，安徽農學院林學專業畢業，大學學歷，農學學士，工程師。
1975年4月至1978年2月，郎溪縣飛里公社齊村大隊下放知青；
1978年2月至1982年1月，在安徽農學院林學專業學習；
1982年1月至1983年6月，先後任郎溪縣委農工部、縣政府辦幹事、秘書；
1983年6月至1984年12月，任共青團郎溪縣委書記；
1984年12月至1986年1月，先後任郎溪縣城南鄉黨委副書記、書記，城關鎮黨委書記；
1986年1月至1990年8月，任共青團宣城地委副書記；
1990年8月至1994年4月，任共青團宣城地委書記（其間：1992年9月至1993年6月，參加省委黨校青年幹部培訓班學習）；
1994年4月至1996年9月，任旌德縣委副書記（正縣級）；
1996年9月至2000年7月，任宣城行署人事局局長、黨組書記（其間：1997年8月至1998年8月，參加安徽省赴美國馬里蘭大學高級管理人才培訓班學習）；
2000年7月至2000年12月，任宣城行署教委主任、黨委書記；
2000年12月至2001年1月，任宣城市委委員，市教委主任、黨委書記；
2001年1月至2001年3月，任宣城市委委員，市人民政府副市長，市教委主任、黨委書記；
2001年3月至2001年5月，任宣城市委委員，市人民政府副市長；
2001年5月至2007年1月，任宣城市委委員，市人民政府副市長兼宣城職業技術學院黨委書記（其間：2002年3月至2002年6月，在省委黨校市廳級幹部進修班學習）；
2007年1月至2009年7月，任宣城市委委員，市人民政府副市長；
2009年7月至2009年8月，任宣城市委常委；
2009年8月至2015年1月，任宣城市委常委，市委政法委書記；
2015年1月，任宣城市委常委，市人大常委會副主任，市委政法委書記；
2015年1月，任宣城市人大常委會副主任，市委政法委書記；
2015年2月，任宣城市人大常委會黨組副書記、副主任；
2016年1月，任宣城市政協主席。
（責任編輯：伊一）
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