宣城市四屆人大常委會主任、副主任、秘書長名單(主任韓軍)北京新浪網 (2017-01-16 14:43)
安徽省宣城市第四屆人民代表大會第一次會議於2017年1月13日選出宣城市第四屆人民代表大會常務委員會主任、副主任、秘書長，名單如下：
主任：韓軍
副主任：楊業峰 張玉峰 徐德美（女） 張光勇 張千水
秘書長：黃虹寧
？？？？韓軍簡歷？
韓軍，男，漢族，1964年1月出生，安徽阜陽人，1985年10月入黨，1988年7月參加工作，同濟大學管理工程專業畢業，研究生學歷，工學碩士。
1981.09－1986.07 在同濟大學管理工程專業學習；
1986.07－1988.07 在同濟大學管理學院中德聯合培養研究生班學習；
1988.07－1992.08 省計委經濟研究所技術經濟室副主任 (其間: 1989.12-1991.04在阜陽市計委掛職鍛煉)；
1992.08-1995.10 先後任省計委財金處副主任科員、省計委財金處主任科員、省計委綜合處主任科員；
1995.10－1995.11 任省計委經濟研究所副所長；
1995.11－1998.10 任中國駐德國大使館二秘；
1998.10－1999.12 任中國駐德國大使館一秘；
1999.12－2000.10 任省計委綜合處正處級幹部；
2000.10-2003.11 任省發展計劃委員會國外資金利用處處長(其間: 2003.03-2003.11參加省委黨校中青年幹部培訓班學習)；
2003.11－2006.02 任蕪湖市政府副市長；
2006.02－2010.11 任省政府副秘書長、辦公廳黨組成員；
2010.11－2012.06 任中國國際貿易促進委員會安徽省分會會長、黨組書記(其間: 2011.09-2012.01參加中央黨校第31期中青年幹部培訓班學習)；
2012.06－2012.08 任中國國際貿易促進委員會安徽省委員會主任、黨組書記；
2012.08－2012.09 任宣城市委委員、常委、副書記，市政府副市長、代市長；
2012.09－2016.09 任宣城市委委員、常委、副書記，市政府市長；
2016.09－2017.01 任宣城市委書記；
？？？？2017.01—，宣城市委書記、市人大常委會主任。
十二屆全國人大代表。
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（責任編輯：伊一）
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