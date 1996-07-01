韶關市新一屆人大主任、副主任、秘書長簡歷(主任江凌)北京新浪網 (2017-01-16 14:43)
中國經濟網韶關1月16日綜合報導 據廣東《韶關日報》消息，韶關市第十四屆人民代表大會第一次會議於2017年1月12日依法選出韶關市第十四屆人民代表大會常務委員會組成人員：主任：江凌；副主任：楊小明 張平 鄧小傑 林嵐（女）梁韶靈 陳曦；秘書長：高振忠。
江凌同志簡歷
江凌，男，漢族，1964年9月出生，籍貫廣東紫金，出生地廣東梅州，1984年7月參加工作，1986年6月加入中國共產黨，研究生學歷，管理學碩士。
1981.09-1984.07 惠陽師範專科學校中文系中文專業學習
1984.07-1984.11 東莞縣石龍鎮政府幹部
1984.11-1985.09 中共東莞縣委辦公室辦事員
1985.09-1987.07 中共東莞市委辦公室辦事員
1987.07-1988.07 中共東莞市委調查研究室副主任
1988.07-1990.12 中共東莞市委政策研究室調研科科長
1990.12-1991.05 中共東莞市委辦公室秘書科科長
1991.05-1992.09 中共東莞市委副秘書長
1992.09-1994.04 中共東莞市寮步鎮黨委副書記、鎮長
1994.04-1996.07 中共東莞市寮步鎮黨委書記
1996.07-2000.10 中共東莞市寮步鎮黨委書記、鎮人大主席
2000.10-2000.12 中共東莞市委秘書長，寮步鎮黨委書記、鎮人大主席
2000.12-2001.06 中共東莞市委秘書長
2001.06-2004.04 東莞市對外貿易經濟合作局局長（其間：
2000.06-2002.06 參加中山大學高等繼續教育學院漢語言文學專業自考本科學習；2001.03-2001.07在省委黨校中青一班學習；2002.08-2003.08參加省第四批高層次管理人才進修班赴美國舊金山州立大學學習）
2004.04-2007.01 中共東莞市委常委、宣傳部長
2007.01-2011.09 中共東莞市委常委、副市長（其間：
2005.09-2007.06參加華南理工大學工商管理學院企業管理專業在職研究生學習，獲管理學碩士學位）
2011.09-2012.01 中共清遠市委副書記、代市長
2012.01-2015.01 中共清遠市委副書記、市長
2015.01-2015.02 中共珠海市委副書記、代市長
2015.02-2016.01 中共珠海市委副書記、市長
2016.01-2016.02 中共韶關市委書記，市人大常委會主任候選人
2016.02-2017.01 中共韶關市委書記，市人大常委會主任候選人、黨組書記
2017.01- 中共韶關市委書記，市人大常委會主任、黨組書記
第十二屆全國人大代表，省第十二屆人大代表，第十一屆省委委員？
（責任編輯：庄彧）
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