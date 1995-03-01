中國經濟網滁州1月16日綜合報導？安徽省滁州市第五屆人民代表大會第六次會議於2017年1月12日補選：王圖強為滁州市第五屆人民代表大會常務委員會主任；王躍為滁州市第五屆人民代表大會常務委員會副主任。

王圖強簡歷？

王圖強，男，漢族，1961年11月生，中共黨員，研究生學歷。

1979.09至1983.08華東工程學院一系自動機械專業學習畢業，工程學學士。

1983.08至1986.12九三三六廠總裝車間技術員、技術組副組長。

1986.12至1995.03中國揚子電氣集團公司總師辦工程師、公司副總工程師、汽車項目辦主任、公司副總經理兼客車廠、浴缸廠廠長。

1995.03至1997.03國家機械工業部掛職任汽車司規劃處副處長。

1997.03至1999.03滁州市經貿委副主任，在國家經貿委掛職任全國企業兼并破產領導小組辦公室綜合組組長。

1997.03至2003.11滁州市經貿委副主任、市政府副秘書長、經貿委主任。

2003.11至2011.09滁州市人民政府副市長，2010年起兼任滁州經濟技術開發區工委書記（2005年至2008年，參加安徽省委黨校法學研究生班學習畢業）。

2011.09滁州市委常委、市人民政府副市長、黨組副書記，兼任滁州經濟技術開發區工委書記。

2014.10滁州市委常委、秘書長。

2016.01滁州市人大常委會副主任、黨組副書記，市委秘書長。

？？？？2016.05滁州市人大常委會副主任、黨組副書記。？

2017年1月，任滁州市第五屆人民代表大會常務委員會主任。