姚引良任陝西省人大常委會黨組副書記 曾任常務副省長(圖|簡歷)北京新浪網 (2017-01-16 14:43)
中國經濟網西安1月16日綜合報導 據陝西人大網信息顯示，姚引良已任陝西省人大常委會黨組副書記。
？？？？據中國經濟網地方黨政領導人物庫資料顯示，姚引良，1956年7月生，是十八屆中央候補委員，曾任陝西省委常委、延安市委書記，陝西省委常委、省政府黨組副書記、常務副省長。
？？？？姚引良簡歷？
姚引良，1956年7月生，男，漢族，陝西戶縣人，1977年3月參加工作，1975年1月加入中國共產黨，在職研究生學歷，管理學博士，教授。
歷任銅川市城區區委副書記、副區長，西安高新區管委會人事部部長兼人才交流服務中心主任、社會保險事業部部長、機關黨委副書記、紀委書記、管委會主任助理兼企管部部長、技術貿易中心主任，西安高新區管委會副主任、西安高科(集團)公司副總經理，西安市科學技術委員會主任，西安市副市長、市對外開放辦公室主任，寶雞市委副書記、市長，寶雞市委書記、市人大常委會主任。
2008年1月，任陝西省政府副省長、黨組成員，2008年10月起兼任國家級楊凌農業高新技術產業示範區管委會主任。
2011年5月，任陝西省委常委、延安市委書記。
2015年6月，任陝西省委常委、省政府黨組副書記、常務副省長。
？？？？2016年12月，任陝西省人大常委會黨組副書記。
中共十七大、十八大代表，中共十八屆中央候補委員，陝西省第十、第十一次黨代會代表，中共陝西省十一屆委員會委員，省九屆、十屆、十一屆人大代表。
？？？？相關：陝西省人大主任、副主任、秘書長名單+簡歷？
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（責任編輯：伊一）
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