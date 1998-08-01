宣城市新一屆市長、副市長簡歷(市長張冬雲)北京新浪網 (2017-01-16 14:43)
安徽省宣城市第四屆人民代表大會第一次會議於2017年1月13日選出宣城市人民政府市長、副市長，名單如下：
市長：張冬雲
副市長：汪謙慎？黃敏（女）？張黎勇？田揚暢？牛傳勇？郭金友
？？？？張冬雲簡歷？
張冬雲，男，漢族，1964年11月出生，安徽含山人，1987年6月入黨，1987年7月參加工作，華東政法學院法律系法學、犯罪學專業畢業，研究生學歷，法學碩士。
1983.07--1987.07在華東政法學院法律系法學、犯罪學專業學習；
1987.07--1991.12任合肥市公安局刑警大隊、法制處科員；
1991.12--1996.02 任省政府辦公廳人事處科員、副主任科員，第二辦公室、秘書一室副主任科員；
1996.02-1998.08任省政府辦公廳秘書一室主任科員（1994.09--1996.07在南京大學政治與行政管理學系行政學專業碩士研究生學習）；
1998.08--2001.02任省政府辦公廳秘書一室助理調研員；
2001.02--2001.07任省政府辦公廳三處調研員；
2001.07--2004.08任省委辦公廳秘書室調研員；
2004.08--2007.03任省委辦公廳秘書室主任（其間：2006.03--2006.06參加省委黨校第19期中青年幹部培訓班學習）；
2007.03--2008.08任宿州市政府副市長；
2008.08--2010.08任宿州市委常委、市政府副市長（其間：2009.11--2010.01參加安徽省第10期優秀中青年幹部培訓班赴美國伍德伯瑞大學中美商學院學習）；
2010.08－2012.01任宿州市委常委、市政府副市長，宿州市經濟技術開發區黨工委第一書記（兼）；
2012.01－2013.07任宿州市委常委、市政府常務副市長、黨組副書記，宿州市經濟技術開發區黨工委第一書記（兼）；
2013.07－2014.09任宿州市委副書記、黨校校長，宿州市經濟技術開發區黨工委第一書記（兼）；
2014.09--2016.08任省委政法委副書記（正廳級）（2014.03--2014.10參加清華大學經濟管理學院高級管理人員工商管理碩士EMBA學習）。2016.08任宣城市委委員、常委、副書記，宣城市人民政府市長候選人。2016.09任宣城市委委員、常委、副書記，宣城市人民政府副市長、代理市長。
2016.9.19經宣城市三屆人大八次會議選舉當選為宣城市人民政府市長。
？？？？相關：安徽各地市書記、市長名單+簡歷？
（責任編輯：伊一）
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