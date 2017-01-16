上海迪士尼唐老鴨手中糖果 三天被遊客幾乎摳光北京新浪網 (2017-01-16 12:07)
原標題：上海迪士尼的唐老鴨抑鬱了！熊孩子竟然對它……網友：孩子不懂事，大人也不懂事嗎
寒假來了，許多爸媽都講帶孩子去一趟上海迪士尼提上了日程。
近日，微博網友@孫豆爾爆料，由於春節將至，上海迪士尼在城堡前弄了一個「金雞鬧春」的景觀，供遊人互動拍照。
本來是挺好的一件事，旦！肆！
偏偏有手賤的人，把唐老鴨手上的糖果弄下來，拿！走！了！
唐老鴨是假的，糖果也是假的。
拿走了你是能吃還是怎麼著，拆開包裝紙裏面頂多一塊泡沫。
真是不懂去掰糖果的人是怎麼想的！
「孩子喜歡，就拿一個給他」
大多數人都會這麼說，這是最最愚蠢的理由。
孩子不懂事大人也不懂事嗎？熊孩子就是被這種家長慣出來的！
糖果盒經歷了點什麼
糖果盒新的時候長這樣，堆砌起來的糖果小山。
摳走的是糖果，丟下的是素質。
為摳糖果姿勢獵奇
既然是個新做的景觀，那周圍一定有防護欄。
要拿假糖還要把身體探進去，可想而知摳糖果的人吃相有多難看
唐老鴨都要得恐懼症了
唐老鴨都被嚇到了，走開！都走開！哎呀媽媽你們都別過來！
網友評論：手那麼賤剁了吧
第一個人拿走第一塊糖后
別人都拿了，我為什麼不可以拿
別人拿了，我不拿我就虧了啊
。。。 。。。
這種心態太可怕了
來源：錢江晚報
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