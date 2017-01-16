原標題：上海迪士尼的唐老鴨抑鬱了！熊孩子竟然對它……網友：孩子不懂事，大人也不懂事嗎

寒假來了，許多爸媽都講帶孩子去一趟上海迪士尼提上了日程。

近日，微博網友@孫豆爾爆料，由於春節將至，上海迪士尼在城堡前弄了一個「金雞鬧春」的景觀，供遊人互動拍照。

本來是挺好的一件事，旦！肆！

偏偏有手賤的人，把唐老鴨手上的糖果弄下來，拿！走！了！

唐老鴨是假的，糖果也是假的。

拿走了你是能吃還是怎麼著，拆開包裝紙裏面頂多一塊泡沫。

真是不懂去掰糖果的人是怎麼想的！

「孩子喜歡，就拿一個給他」

大多數人都會這麼說，這是最最愚蠢的理由。

孩子不懂事大人也不懂事嗎？熊孩子就是被這種家長慣出來的！

糖果盒經歷了點什麼

糖果盒新的時候長這樣，堆砌起來的糖果小山。

摳走的是糖果，丟下的是素質。

為摳糖果姿勢獵奇

既然是個新做的景觀，那周圍一定有防護欄。

要拿假糖還要把身體探進去，可想而知摳糖果的人吃相有多難看

唐老鴨都要得恐懼症了

唐老鴨都被嚇到了，走開！都走開！哎呀媽媽你們都別過來！

網友評論：手那麼賤剁了吧

第一個人拿走第一塊糖后

別人都拿了，我為什麼不可以拿

別人拿了，我不拿我就虧了啊

。。。 。。。

這種心態太可怕了

來源：錢江晚報