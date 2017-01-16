中新網福州1月16日電 (龍敏 劉丹青)國家電網福建省電力有限公司16日通報，2016年福建全省用電量累計達1968.6億千瓦時，同比增長6.3%，呈中速增長。

從2015年的同比下降0.2%，轉正並步入中速增長軌道，去年福建用電數據凸顯兩大亮點。

工業用電明顯回升

2015年，受經濟下行市場疲軟等因素影響，福建全省全年用電比降0.2%，其中工業用電比降1.5%。

相比之下，2016年的數據是可喜的——

按季度來看，全省用電一至四季度分別增長3.9%、4.4%、9.9%、6.4%，其中工業用電分別增長0%、3.4%、8.4%、4.8%。

從全年來看，全省用電1968.6億千瓦時，比增6.3%，其中工業用電1273.8億千瓦時，比增4.3%。輕工業用電增長6.0%，重工業用電增長3.6%。

福建全省用電平穩回升，工業用電回升明顯。而分區用電形勢全面好轉，九地市用電全面實現正增長。

2016年，九地市用電量同比2015年增幅均有不同程度提高。福州、泉州、漳州、龍岩、三明、南平6地市用電增速實現負(2015年)轉正(2016年)。同比增長較快的是寧德市15.9%、廈門市8.8%、莆田市7.2%、漳州市7.1%、福州市7.0%。

在新增用電大項目方面，福建省2016年新增重點工業用電項目已投產59個，新增用電13.9億千瓦時，拉動工業用電增長1.1個百分點。其中位於福建自貿試驗區與「21世紀海上絲綢之路」核心區新增重點工業項目累計用電8.8億千瓦時。

國家電網福建電力2016年受理大工業用電的業擴報裝(即新裝增容及變更用電)容量同比增長30.18%。

2016年，福建深入貫徹中央支持福建加快發展的重大決策部署，積極適應經濟發展新常態，落實新的發展理念，大力推進供給側結構性改革，著力穩增長、調結構、強動力、惠民生、防風險，實現了「十三五」良好開局。

經濟社會的平穩健康發展，對能源命脈提出了更高的要求。

過去的一年，國家電網福建電力全力服務經濟社會發展，電網建設投入230億元，及時改變了漳州南部供電緊張局面，推進新一輪農村電網改造升級，配網線路故障率大幅比降。安全快速完成抗擊「尼伯特」「莫蘭蒂」「鯰魚」颱風搶修複電工作，全年電網總體安全穩定運行。

能源結構持續向好

福建每兩度電，就有一度來自清潔能源。這是福建能源結構調整的最大亮點。至2015年底，全省發電裝機4919.5萬千瓦，其中清潔能源佔49.1%。

這一比例，在2016年又有提升。至2016年底，福建發電裝機5209.5萬千瓦，其中清潔能源佔54.0%；全年發電量2004.6億千瓦時，清潔能源發電佔61.0%。

國家電網福建電力公司披露，以港口岸電、空港陸電等八大領域為引領，「海陸空」全方位推進電能替代，完成以電代柴、以電代燃、以電代煤等替代電量42.9億千瓦時。

這個替代量合計相當於減少直燃煤消耗171.6萬噸，減排二氧化碳343萬噸，減排二氧化硫和煙塵2.35萬噸，相當於減少百萬輛汽車一年碳排放。

在廈門，遠海集裝箱碼頭高壓船舶岸電項目成功投運。該項目以港口電網供電代替傳統的自備燃油發電機供電，是節能減排、抑制噪音、極大節約運營成本的有力措施，使該碼頭成為全國首個全電動、全自動、零排放碼頭。

在漳州東山銅陵漁港，服務船民的全省首批低壓一體化岸電樁投運，黑煙和噪音從此一去不復返。

國家電網福建電力公司相關負責人表示，結合2016年情況，預測今年全省用電將繼續保持中速增長。(完)