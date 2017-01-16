華龍網1月16日14時35分訊（記者 林楠 實習記者 陳曉）寶寶長濕疹，偏方有效嗎？剛滿月的寶寶「小饅頭」長了濕疹后，奶奶堅持不去醫院，用折耳根熬水給寶寶擦臉。誰知，一個星期以後，寶寶的整張臉腫了起來，眼睛都睜不開。在隔壁鄰居的提醒下，寶爸寶媽帶著寶寶到重慶醫科大學附屬兒童醫院皮膚科就診，經過正規檢查用藥后，寶寶的皮膚癥狀逐漸減輕。

1月初，奶奶發現熟睡中的「小饅頭」臉上有一顆紅紅的小疙瘩，以為是被蟲子叮咬了，就沒在意。第二天，奶奶發現寶寶臉上的小紅疙瘩變大了，周圍也長了幾顆紅痘痘。伴隨著劇烈的瘙癢，寶寶蹭破了皮膚，奶奶這才反應過來可能是長濕疹了。

「小娃兒長濕疹很正常，我給她熬點折耳根水擦臉，過幾天就好了。」奶奶跟沒有經驗的兒子兒媳說道。

周末，寶爸寶媽帶著寶寶到樓下玩，隔壁鄰居阿姨看見寶寶滿臉都是紅疙瘩，臉腫得厲害，提醒寶爸寶媽趕緊帶寶寶到醫院就診。

「寶寶的整個顏面腫了，現在睜眼都很困難。」兒童醫院皮膚科醫生譚琦說，據她檢查，「小饅頭」的濕疹已經屬於非常嚴重的類型。

譚醫生介紹說，孩子出生後，對生活的環境、飲食和生活習慣都有一個適應的過程。在這個過程中，部分寶寶需要挑戰「濕疹關」，只是輕重不一。病情較輕的濕疹經過正確的保濕護膚后癥狀消失，但有的寶寶出現的炎症反應比較重，如果沒有得到及時規範的治療，將導致病情遷延，反覆發作。

譚醫生特別提醒各位家長，當寶寶被濕疹折磨時，切忌病急亂投醫，勿把偏方當良方。即使有的偏方有用，也是需要辨證診治，作為非專業人士很難正確判斷，往往會延誤治療，導致病情惡化。當寶寶的濕疹嚴重時，應該將患兒送至正規醫院接受正規治療。另外，如果是母乳餵養的孩子，母親飲食要注意清淡。在給孩子增加輔食時，可藉助食物過敏原檢查，尋找可能致敏的食物並迴避，避免食物過敏加重濕疹病情。