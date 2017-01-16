新華社北京１月１６日電（記者林苗苗）位於北京市海淀區甘家口街道的智慧社區居民醫療養老健康服務中心向所在地區輻射了１０個站點。通過每個站點的智能化健康檢測設備，老年人可採集「血壓、血糖、血氧、心電」等生理數據，並通過健康管理檔案實時上傳至雲端，得到社區全科醫生的專業健康評估等醫療服務。

醫養結合、就近養老是老年人的迫切需求。近年來，面對老齡化社會對養老服務提出的新要求，北京不斷加大養老供給側改革創新，試點通過互聯網＋讓老年人隨時就近享受精準的健康服務，助力解決社區居家養老的「醫養結合」難題。

在此間舉行的北京市政協十二屆五次會議上，養老問題備受各界委員關注。「打破醫療和養老大數據互通的痛點和難點」「提高醫養數據的規範性和安全性」……多位委員對互聯網＋如何助力社區居家「醫養結合」交流經驗，積極建言。

隨著人口老齡化等趨勢，健康醫療服務的場所正從專業醫療機構向居家服務模式延伸。「我在三級醫院和社區衛生服務中心都出門診。」北京市政協委員、北京安貞醫院全科醫療科主任王以新說，「社區居家養老需要更多基層醫生，北京已在加大對全科醫生的政策傾斜和培訓支持力度，並通過推行醫聯體、家庭醫生簽約等，讓百姓在社區看病更便捷。」

北京市政協委員、醫養康（北京）健康管理有限公司董事長余立新說，養老需求的多元化，使得通過信息技術在供給側掌握老年人狀況顯得尤為重要。通過社區服務站點採集老年人日常數據，幫助老年人掌握和管理自身健康。一旦老年人健康出現異常，社區醫療機構的全科醫生可在第一時間做出響應。

針對健康大數據存在的信息共享不暢、缺乏法律規範等問題，委員們積極建言。北京市政協委員、北京市東城區婦聯主席楊立萍建議，通過信息化和雲平台採集為老服務需求信息，要加強頂層設計，妥善整合利用現有信息系統，在醫聯體等已有數據的基礎上豐富老人需求信息，實現醫養結合的精準為老服務。

健康大數據還需標準規範。北京市政協委員、北京慈銘健康體檢連鎖機構總裁韓小紅認為，應加強健康醫療大數據統一標準建設，完善法律法規，通過立法對個人電子病歷、健康檔案進行確權，促進個人健康數據的隱私保護和調閱共享，方便患者就醫。