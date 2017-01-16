新華社銀川1月16日電（記者張亮）寧夏回族自治區紀委16日通報了4名領導幹部十八大后不收斂不收手、違反廉潔紀律的案例，並給予4人黨紀處分。

通報稱，近期自治區紀委嚴肅查處了自治區環境保護廳黨組成員、自治區紀委駐環境保護廳紀檢組組長蔡琦，自治區環境保護廳黨組成員、副廳長、自治區環境保護監察執法局局長孔令彬，自治區環境保護廳副巡視員謝利，自治區環境保護廳黨組成員、副廳長強小媛4名黨員領導幹部頂風違反廉潔紀律，自2014年至2016年間收受他人所送購物卡和現金問題。經自治區紀委常委會研究並報自治區黨委批准，給予蔡琦撤銷黨內職務處分，由副廳級職級降為正處級非領導職務；給予孔令彬、謝利黨內嚴重警告處分；給予強小媛黨內警告處分；收繳4人違紀所得，上繳自治區財政。

通報認為，蔡琦、孔令彬、謝利、強小媛作為黨員領導幹部，本應帶頭遵守黨的紀律，卻置中央和自治區黨委三令五申於不顧，違反廉潔紀律，收受禮金，且在黨的十八大后仍不收斂、不收手，頂風違紀，影響非常惡劣。全區各級黨組織和廣大黨員領導幹部要以此為反面教材，吸取教訓，引以為戒，警鐘長鳴。

自治區紀委強調，各級黨組織要牢固樹立不管黨治黨就是嚴重失職的理念，切實擔負起全面從嚴治黨主體責任，把嚴的要求體現到日常管理監督中，做到真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴。各級紀檢監察機關要切實發揮黨內監督專責機關作用，持續強化監督執紀問責，堅決遏制腐敗滋生蔓延勢頭。要進一步健全內控機制，對紀檢監察幹部嚴格教育、嚴格管理、嚴格監督，有效防止「燈下黑」。黨員領導幹部要自覺加強黨性修養，堅定理想信念，增強紀律規矩意識，嚴守紀律底線，築牢思想防線。廣大紀檢監察幹部要以蔡琦等人違紀問題為鏡鑒，以更高的標準、更嚴的要求約束自己，始終做到忠誠乾淨擔當。