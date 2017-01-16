乘警火車拾到乘客手機 聯繫失主家人被誤認詐騙北京新浪網 (2017-01-16 14:32)
原標題：乘警火車上拾到乘客手機 聯繫失主家人被當成電話詐騙
法制晚報訊（記者：杜雯雯）1月14日，從北京西開往成都的列車上，兩名民警巡視車廂時撿到乘客王女士丟失的手機，撥通其母親的電話后被當成電話詐騙，經過幾番解釋才打消了對方的疑慮。（法制晚報微信公號ID：fzwb_52165216）
據值乘民警陳曉峰、王德民講述，14日他們在北京西至成都的K4217/8次旅客列車上值乘，列車在途徑三門峽站時 ，他們在車廂巡視后撿到了一部手機，經過廣播尋找一直無人認領，分析可能失主已經下車。
為了儘快找到失主，王德民打開了該手機的通訊錄，用自己的手機給聯繫人中的「媽媽」打過去了電話。
「我在電話裡告訴對方，我們是火車上的乘警，撿到了你家孩子丟的手機，」王德民說，對方聽到后反問道，「你們真是警察嗎？不會是騙子吧？你們把我女兒怎麼樣了」並隨後掛斷了電話。
為了消除「媽媽」的疑慮，王德民又用撿到的手機打過去了電話，沒成想「媽媽」更警惕了，懷疑王德民使用了手機改號軟體冒充她孩子的手機號要進行詐騙，並稱要打110報警，經過幾番解釋后才弄清情況。
法晚記者了解，失主王女士回到家后得知手機被乘警撿到保管起來，立刻聯繫了乘警，雙方溝通后決定乘警以快遞方式將王女士丟失的手機送回。
據王女士回憶，自己乘坐的火車到達三門峽車站后，她看到鄰座的兩位老人攜帶的東西比較多就幫忙往車下拿，匆忙中把自己的手機遺忘在座位上了，當發現手機沒在身上時，火車早已開走。
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