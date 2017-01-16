習近平到訪瑞士（資料圖）

新年伊始，國家主席習近平就開始了外訪：2017年1月15至19日，習主席將對瑞士進行國事訪問、出席世界經濟論壇2017年年會並訪問瑞士國際組織。 此次習主席外訪的重點是出席達沃斯經濟論壇。在世界經濟形勢不明朗，甚至比較低迷的今天，召開世界經濟論壇會議是非常必要的，而習主席出席該會議則使其多了三大意義。

第一大意義是使世界能夠傾聽中國的聲音。中國是世界上最大的工業國家，也是最大的發展中國家。在世界經濟一片低迷的形勢下，中國經濟的表現依然搶眼。據彭博社，世界銀行在東亞與太平洋地區經濟展望報告指出，維持2016年、2017年中國GDP增速預期分別為6.7%、6.5%不變，2016年前三季度，中國經濟增速為6.7%，在各大經濟體中位列第一，有專家認為，中國對全球經濟增長的貢獻率超過30%。與此同時，中國經濟發展的動能已經悄然轉換：消費對經濟貢獻率持續提升，已經超過70%；「互聯網+」帶動「雙創」形勢向好，就業局勢保持總體穩定，2016年全年就業目標已超額完成，全年城鎮新增就業達1300萬人以上；供給側改革積極推進，鋼鐵行業去產能目標提前完成；科技創新亮點持續湧現，從航空航天、智能製造到工業物聯網，改造提升傳統產業效果顯著。古人云，窮則獨善其身，達則兼濟天下。中國經濟發展質量和效益得到進一步提升，為全球經濟釋放出更大的市場需求、帶動更多的投資、提供更豐富的產品和創造更寶貴的合作契機。中國從2009年首次成為世界經濟增長第一大貢獻國以來，持續為全球經濟提供充足動能。回顧過去，中國改革開放30多年來，經濟佔世界經濟比重不斷上升。根據世界銀行提供的統計數據，按照2010年美元不變價計算，1979至2010年，我國國內生產總值佔世界經濟的比重由1.2%提高到9.3%，年均提高0.3個百分點；2015年，佔比進一步提高到11.9%，「十二五」期間年均提高0.5個百分點。按照當年價格計算，2015年我國佔世界經濟比重達14.8%，同年美國、日本、印度佔世界經濟比重分別為24.4%、5.6%、2.8%。「十二五」時期，按照2010年美元不變價計算，中國經濟增長對世界經濟增長的年均貢獻率達到30.5%，躍居全球第一，與「十五」和「十一五」時期14.2%的年均貢獻率相比，提高16.3個百分點，同期美國和歐元區分別為17.8%和4.4%。分年度來看，2011、2012、2013、2014、2015年，中國增長的貢獻率分別為28.6%、31.7%、32.5%、29.7%、30.0%，而美國分別為11.8%、20.4%、15.2%、19.6%、21.9%。中國儼然成了世界經濟發展的火車頭。儘管中國經濟現在也面臨一些問題，但是其獨特的發展路徑確有其優勢，是時候讓全世界聽聽中國的聲音了。而此次習主席出席達沃斯論壇，正好提供了這樣一個機會。他山之石，可以攻玉。也許中國的聲音能夠給其他陷於經濟困境中的國家一些啟示，最起碼給了他們以希望。

第二大意義就是向全世界表明中國參與全球治理的意願和能力。作為國際體系中的主要角色，大國有責任在吸納國際社會多數成員意見的基礎上提出公正合理的國際制度原則和框架，推動國際制度的建立，或倡導逐步改革不合理的國際政治經濟秩序，促使國際秩序朝公正合理的方向發展。在經濟領域，大國有責任為促進國際經濟發展提供「公共產品」，這主要體現在制定有利於促進國際經濟合作的經濟規則和貿易體制，從而為在經濟領域塑造和發展國際社會共有利益創造條件。隨著全球化趨勢的發展，國家間日益形成「一榮俱榮，一損俱損」的相互依存關係。通過開展廣泛國際合作來維護各國的共有利益，比以往任何時候都具有必要性和緊迫性。面對全球性問題的巨大挑戰，任何一個國家都沒有能力單獨應對，必須通過國際合作進行共同治理。作為國際社會中的主要成員，大國理應從對全人類負責的高度帶領國際社會共同面對全球化時代的新形勢和新挑戰，不僅成為全球治理過程的主要參與者，而且成為這一過程的倡導者、組織者和推動者。如前所述，現今的中國作為全球第二大經濟體，已經成為全球經濟的引擎，參與經濟領域的全球治理既是中國的大國責任，也是國際體系中負責任一員的責任。此次習主席參加達沃斯世界經濟論壇在發出中國聲音的同時，也明確發出了一個信號，即中國有能力，也有意願為全球治理貢獻力量。

第三大意義就是貢獻中國方案。中國作為拉動全球發展的火車頭，在過去一年裡的發展成就是全球視野下不可多得的一抹亮色，是經濟寒冬里的一絲暖陽。然而，中國如何達成上述成果、中國為全球發展將提出怎樣的解決方案，則成為各界最為期盼的內容。習近平主席提出的「創新、協調、綠色、開放、共享」五大發展理念，不僅為推動中國經濟的可持續發展指明了方向，也為世界經濟的改革發展穩定積極提供中國方案、貢獻中國智慧。中國方案把創新擺在發展全局的核心位置，就是要不斷提升創新能力，形成經濟長期增長的可持續動力。可以期待的是，充滿創造性又具有可操作性的中國方案將會為世界性的經濟問題貢獻一種解決的思路。

綜上所述，習主席出席達沃斯論壇具有非常重要的意義，其重大意義不僅體現在經濟領域，也體現在政治領域。作為世界上人口最多的國家，中國將通過全球治理等途徑為人類社會的文明與進步作出更多更大的貢獻。（馬堯 上海外國語大學國際關係與公共事務學院特約研究員）

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