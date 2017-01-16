中新網1月16日電 日本新華僑報網16日刊文稱，百年大計，教育為本。教育是立國之本，教育也是民族興旺的標記。為了在21世紀的世界競爭中立於不敗之地，日本實施第三次教育改革，並被日本社會普遍寄予厚望。至於改革是成是敗，不妨拭目以待。

文章摘編如下：

近現代，日本開展的教育改革共有三次。每一次改革都給日本社會、政治帶來了深遠影響。第一次是明治維新初期的教育改革，堪稱日本教育的現代啟蒙；第二次是第二次世界大戰結束后的教育改革，為日本經濟騰飛奠定了基礎；第三次則是上世紀中後葉開始實施的面向21世紀的教育改革，這一改革直接關係到日本今後的國運興衰，因此也被日本社會普遍寄予厚望。教育改革，究竟起到應有的作用沒有？

二戰後，日本奉行拿來主義的戰略，採取了消化、吸收、改進的技術特色，並成為世界經濟強國。但是，這種經濟發展模式遠遠不能適應時代發展的需要。反之，美國則依靠雄厚的創新能力，在信息、生物、材料等高新技術產業方面率先建立了知識經濟的戰略平台，從而提升了美國經濟的戰略層次。這些差距促使日本政府選擇了科技立國戰略，並開始了日本第三次教育改革。

1971年，日本中央教育審議會提出了《關於今後學校教育綜合擴充、整頓的基本對策》，又推出了提高教師工資待遇政策；1980年推出了教師培訓制度；1984年成立了臨時教育審議會，專門討論教育問題；1998年再次修訂了中小學《學習指導綱要》，這一綱要的頒布，標誌著日本新一輪基礎教育課程改革的開始。

首先是基礎教育改革。日本於2001年正式制定並實施了《21世紀教育新生行動計劃》，對基礎教育改革做出了明確規定：在學制政策方面，建立新型高中，推進初中和高中一貫制；在課程設置方面，開始重視道德教育課程，並將「不斷律己、與他人協調、同情他人之心、感動之心等豐富的人性」列為日本基礎教育的道德教育方針。

其次是教師制度改革。日本的《教師資格證書法》經過1988年和1998年兩次修訂后，大幅度提高了教師的准入門檻，2002年的日本《教師法》再次修訂，撤銷了教師資格證的有效期限，教師從業資格證書實現了長期化；日本還針對新任教師創設了「初任者研修制度」，1992年面向所有學校實施，重點培養試用期新任教師的「使命感和實踐指導能力」。

此外，還實行教師「定期流動制」，這一制度對於促進教育師資均衡化、提高教育質量，更重要的是實現日本基礎教育的公平性，發揮了積極作用。

總結日本第三次教育改革，主要內容是建立終身教育體系；採用國際視野把握和發展教育；強調教育的本質就是促進人的個性全面發展；提高教育的現代化、信息化程度，同時更加重視選擇和多樣性。

日本政府通過地方教育行政許可權分權的改革，鼓勵地方創辦具有特色的學校，提供多樣化的教育選擇和服務。同時高等教育則通過創新性的研究，培養具有創新能力的優秀人才。

百年大計，教育為本。教育是立國之本，教育也是民族興旺的標記，一個國家有沒有發展潛力看的是教育，這個國家富不富強看的也是教育。為了在21世紀的世界競爭中立於不敗之地，日本放眼未來，實施了第三次教育改革。至於改革是成是敗，我們不妨拭目以待。(蔣豐)