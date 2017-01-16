（中央社瑞士達佛斯2017年1月16日綜合外電報導）根據今天在世界經濟論壇登場前夕出爐的年度愛德曼全球信任度調查報告（Edelman Trust Barometer），多數受訪民眾現在認為，政經體制讓他們失望。



路透社報導，對政府、企業、媒體的信任度在去年下滑，從英美到菲律賓的選舉結果震撼政治體制，商界也頻出醜聞。



美國愛德曼公關公司（Edelman）負責人愛德曼（Richard Edelman）告訴路透社：「有種體制崩壞的感覺。」



「這整個研究最令人震驚的統計結果，是高所得、擁有大學學歷及見多識廣的人有一半也認為體制不可行。」



世界經濟論壇（WEF）年會將於明天到20日在瑞士達佛斯（Davos）舉行，3000位企業、政治和學術界領袖將齊聚一堂，他們將發現自身與世界各地許多不信任菁英的選民和民粹派領袖愈來愈不合拍。



根據調查，現在相信政府和媒體的民眾，分別僅有41%和43%，尤其在牛津英語大辭典選出「後真相」（post-truth）為代表字的去年，民眾對新聞出處的信心暴跌。



對商界的信任度相對略高，比例52%，但在一連串醜聞中也呈跌勢，包括德國福斯汽車（Volkswagen）柴油引擎排氣測試造假醜聞，以及三星電子（Samsung Electronics）旗下智慧型手機起火意外。



受訪的國家中，有14國對政府信任度下滑，南非以15%支持度墊底，常赴達佛斯的南非總統朱瑪（Jacob Zuma）不斷面臨貪腐指控。



報導說，習近平將成為首位出席世界經濟論壇年會的中國大陸國家主席，得知他的政府被評為最受信任，在受訪結果中獲得76%，或許會鬆口氣。



這項自2001年以來就在統計的年度調查，是整合去年10月13日到11月16日訪問28個國家的3萬3000人意見。（譯者：中央社盧映孜）