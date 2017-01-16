（中央社台北2017年1月16日電）台股今天跌86.50點，收在9292.33點，成交值新台幣572.57億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣61.38億元。



外資及陸資今天賣超58.33億元，投信買超1.18億元，自營商賣超4.23億元。三大法人合計賣超61.38億元。



元大投顧分析師薛舜日表示，川普即將在20日就任美國總統，市場擔心「川普利多」膨風，對關稅、保護主義、中美關係的疑慮再度浮上檯面，造成今天亞股全面下跌，台股農曆年長假前只剩 6個交易日，今天指數順勢拉回，往下可能測試月線9256點、季線9215點附近的支撐力道。



他說，長假前買盤觀望，也是造成台股下跌的原因，但造紙類股上漲，主因受惠原物料報價上漲，帶動類股落後補漲。IC晶片報價續漲，相關個股也跟漲。