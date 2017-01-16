（中央社記者姜遠珍首爾16日專電）負責調查南韓總統親信門醜聞案的獨立檢察組和電影界人士今天表示，CJ集團相繼製作弘揚愛國精神的電影「國際市場」和「仁川登陸作戰」等，主要是迎合總統朴槿惠的喜好。



韓媒體報導，一名法律界人士表示，朴槿惠政府對CJ集團人事、文化商品的干預，有違反憲法保障的媒體和出版自由或學術、藝術自由之嫌。



南韓聯合新聞通訊社報導，根據檢方調查結果顯示，2013年7月時任青瓦台經濟首席秘書趙源東要求CJ集團會長孫京植對副會長李美敬施壓，說這是朴槿惠總統的「旨意」，而迫使李美敬辭職。



據報導，南韓文化界推測，CJ旗下有線電視台頻道播放諷刺朴槿惠的喜劇節目，並負責發行了影片「光海」。據傳，在上一屆大選時，時任民主黨總統候選人文在寅觀看此片後流淚，正因CJ是此片的發行商遭到朴槿惠政權的抵制。李美敬最終提交辭職並離開南韓。



不久之後，2014年11月27日朴槿惠在青瓦台與李美敬的舅舅孫京植單獨會面，對CJ製作的影視作品「偏左」表示不滿。孫京植屢次道歉，並說明已對現狀加以改進，今後作品製作方向會有改變。



從那時起，CJ全力推出「支援創造經濟」等政策宣導性廣告，CJ運營的戲院「星聚匯」院線在上映電影前播出公益廣告。CJ還投入巨額相繼打造「國際市場」、「仁川登陸作戰」等弘揚愛國主義精神的大片，2015年2月啟動韓流文化綜合園區「K-Culture Valley」（韓國文化谷）的投資計畫。



報導指出，在CJ的各方努力下，朴槿惠的態度也開始轉變。2015年1月，朴槿惠與曾被派往德國的礦工、護士及離散家屬一同觀看「國際市場」，同年2月出席在CJ E&M中心舉行的文化創新創業帶成立儀式。去年8月她還觀看了講述韓國海軍在韓戰時期參加諜報行動的「仁川登陸作戰」。



據報導，孫京植的外甥李在賢被捕後，李美敬也被迫退出經營一線，孫京植不得不指示下級打造取悅當前政府的文化商品。