（中央社記者陳朝福高雄16日電）一名登山客向警方報案表示迷失於不知身處何處山區，經由高雄市119 APP精準定位，成功救援這名受困山區的登山客。



高雄市消防局今天表示，這名登山客向警方報案表示迷失於不知身處何處山區，身旁一大片樹林，經由轉報由消防局引導下載高雄市119報案APP定位。



搜救人員表示，使用GPS定位後徒步前往搜救，因受困者位置並無路徑可接近，搜救人員徒手開路慢慢挺進，沿路都與受困者進行呼喊確認健康狀況，終於成功尋獲，位置與高雄市119 APP定位相同。



高雄市消防局籲請民眾可先行下載高雄市119 APP定位，一旦有緊急狀況即可立即使用，如果手機無法上網，也可透過裝置簡訊報案功能求救。1060116