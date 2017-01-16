韓薩德部署地點以地換地 協議遲緩中央社 (2017-01-16 14:50)
（中央社記者姜遠珍首爾16日專電）南韓國防部發言人文尚均今天在記者會上表示，國防部和樂天集團就終端高空防衛系統（THAAD，薩德）部署事宜，簽署以地換地的用地置換協議有可能被推遲。
南韓軍方正在與樂天集團就置換京畿道南楊州軍事用地與樂天集團擁有的慶尚北道星州高爾夫球場進行談判，軍方決定將薩德部署在星州高爾夫球場的土地上。
南韓聯合新聞通訊社指出，由於中國政府針對薩德部署南韓採取相關反制措施的情況下，樂天集團擔心在中國大陸的業務受到負面影響，對談判表現出消極態度。
文尚均說，星州高爾夫球場和南楊州軍事用地的土地估價工作已於上週完成，只剩下樂天方面召開理事會會議對最終估價予以批准。
對於公布薩德落戶地地皮估價結果的時間，文尚均說，須在定價40天之內在網上公布其結果，這還需要和樂天方面進行協商。
據報導，南韓國防部原計劃17日向國會和媒體公布薩德落戶地地皮估價結果，但樂天方面對此表示為難。
據悉，樂天集團在中國大陸經營的量販超市「Lotte Mart」連鎖店，曾於去年遭到中國當局的臨檢查稅等，當時正值樂天同意將慶尚北道星州高爾夫球場讓給軍方部署薩德，相對的將換取京畿道南楊州的軍事用地，進行以地換地的合作。1060116
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