司機涉性侵韓女案 韓媒關注報導中央社 (2017-01-16 14:45)
（中央社記者姜遠珍首爾16日專電）詹姓計程車司機涉嫌性侵韓籍女客案，引起韓國當地媒體的注意與報導。
南韓「朝鮮日報」今天在網路版報導，前往台灣旅行的3名韓國女大學生，其中兩名遭到了當地非法計程車司機的性侵，台灣警察當局已逮捕了涉案詹姓司機，對案件展開調查。詹姓司機是以「Jerry Taxi」為名招攬韓國遊客。1060116
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