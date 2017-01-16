（中央社記者張謙香港16日電）新華社今天報導，中國大陸國務院已批准香港政務司司長林鄭月娥和財政司司長曾俊華辭職。



據報導，大陸國務院同時根據香港特別行政區基本法的規定，以及香港行政長官梁振英的提名和建議，任命張建宗為政務司司長，陳茂波為財政司司長。



張建宗原為勞工及福利局局長，陳茂波原為發展局局長職務。



曾俊華和林鄭月娥近期先後請辭，林鄭月娥表示，一旦請辭獲得批准，她將參選行政長官；外界也預期曾俊華將會參選。1060116