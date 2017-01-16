勞動基金運用局蔡豐清：今年更審慎布局中廣新聞網 (2017-01-16 14:40)
勞動部勞動基金運用局今天上午舉行新卸任局長交接典禮，新任局長蔡豐清表示，面對今年有眾多政治情勢紛擾，今年將以審慎穩健為原則，以安全性為主、收益性其次。
蔡豐清指出，面對準美國總統川普即將就任，必須關注的是他選前選後的政策是否一致，再來評估是否進行資產配置調整。今年年整體國際經濟情勢，他比較憂慮下半年，因為政治風險不確定性大。
他進一步說明，下半年有眾多的歐洲各國的選舉，歐洲選舉影響會比較大，因為近期各國選舉，常常出乎意料，跌破大家眼鏡，蔡豐清認為，今年投資策略將看國際經濟情勢，審視評估各種投資工具以及風險報酬。資產配置，將比過去更為謹慎。基金運用局會持續觀察，佈局上，股票、債券、另類投資等布局，都必須觀察川普政策是否調整，再來決定資產的配置是否要有所調整。
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