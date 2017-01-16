大陸丁二烯現貨價漲不停，歐洲產能減供，報價大漲1成財訊快報 (2017-01-16 15:10)
【財訊快報巫彩蓮報導】丁二烯供應吃緊局面不變，Evonik於1月關閉德國丁二烯產線約10-12天，而大陸中石化亦把大陸內銷價一口氣調高到2800美元，激勵丁二烯報價勁揚逾1成，根據Platts資料顯示，丁二烯報價逼近3千美元大關，來到2959-2961美元，台橡( 2103 )挾著丁二烯報價走高，今(16)日股價漲幅逾5%，股價拉高到37.75元，創下2015年2月以新高。
近期塑化原料以丁二烯漲勢最為兇猛，從去年10月1400美元，上衝到逼近3千美元，主要大陸因環保要求趨嚴，卡車需求可望成長，間接帶動TBR(卡車胎)需求，短短四個月之間，報價漲幅近一倍，讓下游備貨措手不及，如今連歐洲產線也傳出短暫停工消息，影響到亞洲市場供應，加上中油新三輕歲修，短期間看來丁二烯仍將維持高檔。
苯、SM(苯乙烯)兩者亦為漲勢整齊的族群，漲幅落在4-5%之間，東南亞地區苯供應吃緊，上漲4.89%，報價漲到922-924美元，SM反映苯價走揚，加上樂天化學訂於5月年產能58萬噸的SM，進行為期一個月歲修，亦同步大漲5.5%，報價1284-1286美元，而中國SM現貨市場還出現1309美元高價，創下18個月來新高。
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