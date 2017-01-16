國際研究暨顧問機構顧能(Gartner)指出，2017年將是IT產業支出回升的一年，估計支出總金額為3.5兆美元，比2016年增加2.7%，不過這個數據仍低於他們原先預測的3%成長率。而在台灣，IT支出預計於2017年達到6千605億台幣，比去年增長了2.1%。



顧能研究副總裁勒夫勒克指出，今年部分主流趨勢開始匯流，包括雲端、區塊鏈、數位商業及人工智慧。正常來說，這所帶動的IT支出成長將遠超過2.7%。但全球市場的部分政治不確定因素，造成許多企業在IT投資方面採取相對保守的觀望態度。



