【財訊快報李娟萍報導】豐興( 2015 )鋼筋價格在平盤三周後，本周每公噸調漲300元，主要是南部下游因趕工拉貨，鋼筋有缺貨現象，且鋼筋平盤三周未調整，相較型鋼的調幅，鋼筋內銷價有落後補漲的態勢。



豐興指出，就國際原料行情而言，美國大船廢鋼由每公噸300美元，下降為290美元，日本2H廢鋼由266漲至270美元，美國貨櫃廢鋼由248漲至250美元，澳洲鐵礦砂由78.5漲至81美元，漲跌互見。



大陸官方近期對鋼鐵業去產能，訂有新法出爐，在今年6月30日前，擬清除「地條鋼」，估計可減少4000-5000萬公噸產能，有望支撐鋼價。

大陸的「地條鋼」是以廢鋼鐵為原料，經過感應爐等熔化的鋼材，變成建築用鋼，此類鋼材品質普遍不佳，有安全問題，中國官方因而要清除「地條鋼」，若該政策確實執行，估可減少4,000-5000萬公噸產能。





