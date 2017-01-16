一架從香港起飛的土耳其貨機今天早上失事，墜毀在吉爾吉斯首都「比斯凱克」附近的住宅區，造成32人死亡。



這架土耳其航空公司波音747貨機從香港飛往土耳其伊斯坦堡，途經吉爾吉斯首都比斯凱克，當飛機要降落在比斯凱克附近的「瑪納斯機場」時，但因天候惡劣大霧瀰漫，飛機失事墜毀。導致機上 17人罹難、地面至少15人死亡，一共造成32人罹難。(照片取材自網路)



