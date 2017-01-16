台泥去年EPS有望挑戰2元，今年獲利看增逾一成，EPS上看2.3元財訊快報 (2017-01-16 15:10)
【財訊快報何美如報導】台泥( 1101 )受惠水泥業保價措施效益顯現，去年營運倒吃甘蔗，前三季EPS達1.23元，由於第四季水泥漲幅約1-2成，帶動營收、獲利同增，全年EPS可望挑戰2元。近期進入農曆春節的需求淡季，但水泥價格跌幅可望低於過去，噸毛利應可維持去年第三季水準，全年獲利可望增逾一成，EPS上看2.3元。
中國各地水泥業實施錯峰生產、減產保價等措施，去年下半年成效顯現，台泥的中國噸毛利去年9月攀至近40人民幣/噸，帶動第三季獲利翻倍，前三季EPS為1.23元。
由於第四季為營建需求旺季，中國各地區水泥價格在均上漲，其中華東漲幅13%、華南漲幅26%、西南漲幅也達22%，帶動台泥營收跳高，法人預估，水泥噸毛利約50人民幣/噸，第四季獲利將勝前一季，全年EPS挑戰2元。
由於中國水泥庫存仍較低，有利價格維持，加上各地區同業實施減產保價，法人預估，首季水泥報價雖因需求下降而下跌，但跌幅可明顯低於過去同期，預估每公噸約降價10-20元，噸毛利可以維持去年第三季的水準。儘管煤價上漲將侵蝕獲利表現，台泥火力電廠獲利可能下滑，全年獲利仍將勝去年，法人預估，EPS將挑戰2.3元。
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