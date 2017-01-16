又有韓妹受害 喝下運將提供的珍奶後昏睡NOWnews今日新聞 (2017-01-16 14:47)
41歲計程車司機詹侑儒，本月12日晚間載3名來台旅遊的韓籍女大生前往士林夜市逛街，給3名女子喝摻有安眠藥的乳酸飲料，其中2女昏睡車上，被載往洲美橋附近偏僻處猥褻性侵。南韓媒體大篇幅報導，有一名韓國網友在其中一則新聞留言，指出朋友曾喝下詹侑儒提供的珍珠奶茶，也出現類似症狀，詢問如何向台灣警方報案。
計程車運將詹侑儒至少載過150名韓國女遊客，檢方正擴大調查有無其他受害者，而南韓媒體近日也高度關注這起下藥迷昏事件，南韓一名網友在其中一篇報導底下留言，友人來台旅遊也曾發生類似事情。
有網友在台大批踢踢爆掛版PO出一張韓國網站新聞留言截圖，翻譯內容大致為「我去年去台灣跟那個司機（譯注：詹姓嫌犯）包車，喝到司機給的珍珠奶茶之後，我的朋友有出現跟這次事件的受害者一樣的症狀。當時以為是因為咖啡因太濃所導致，我要怎麼報案？」
網友呼籲，希望車隊能提供詹侑儒接過哪些韓客，主動與警方連絡，「找出其他受害者，還受害者公道。」檢警表示，將透過外交部尋求韓國駐台灣代表處協助，調查有無韓籍遊客遭下藥迷昏。
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