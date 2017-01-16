▲資策會產業情報研究所（MIC）指出，臉書刺激購物，其中又以20-24歲最受影響。（圖／資策會提供）

資策會產業情報研究所（MIC）今（16）日表示，針對網路社群使用者進行調查，發現臉書已經成為刺激用戶購物的重要工具，其中又以20-24歲為最容易受影響，進而影響購買行為。

報告顯示，有4成臉友在購物初期會先透過Facebook了解產品資訊，進一步分析各年齡層購物行為，20-24歲臉友「看到產品介紹激發購物慾望（34.9%）」或「初期用以了解產品／服務（45.8%）」受臉書影響比例都高過其他年齡層。

資策會MIC產業分析師邱鈺雅指出，現今臉書經營已是各產業行銷與經營品牌的重要媒介，隨著臉書影響購物行為趨勢逐漸成形，社群經營者勢必得先掌握這群易受臉書影響而購物的客群特性。

研究發現，有75.8％加入購物粉絲專頁（含商家、品牌或商品）的臉友會因此增加購買意願，在75.8％之中，又有10.3％臉友為此「大幅增加購物意願」。

邱鈺雅指出，女性又比男性更容易受臉書而影響購物行為，以「看到產品介紹並激發購物慾望」為例，女性以31.6％比例明顯超越男性的24.2%，另外，認為臉書「對購物決策並無影響」的男性達到41.1%，超過女性將近7%。

不僅如此，與「購物」粉絲專頁互動的女性比例（40.2％）也明顯高於男性（34.7％）。邱鈺雅指出，粉絲專頁的互動度也是經營社群成功與否最重要的關鍵指標。



調查還說，各種粉絲專頁互動度排名分別為「購物（37.7％）」、「娛樂（含電影、音樂、體育、書籍雜誌）（33.1％）」與「藝人、公眾人物（30.3％）」。而「理念倡議或社團（22.3％）」、「公司組織（16.4％）」與「媒體（15.9％）」也占一定比例，不過至今仍有3成臉友完全不與粉絲專頁互動。



此研究為針對台灣地區使用網路之族群進行之「網路社群」調查，並針對消費者的性別、年齡與個人年收入區隔進行分析。調查期間為2016年8月至9月，共回收有效樣本數1,500份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.53%。