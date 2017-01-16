法新社報導，一群球迷今天(16日)被禁止進入澳洲網球公開賽(Australia Open)會場，在此之前，他們曾在賽場附近點燃煙霧彈，此舉令人回想起這項大滿貫(Grand Slam)賽事過去曾發生的暴力騷亂。

警方表示，他們將研究閉路電視(CCTV)畫面，盼能對這15到20名男性提告。這群人在墨爾本(Melbourne)市區澳網會場僅數公尺處，點燃一連串煙霧彈。

根據「前鋒太陽報」(Herald Sun)，督察員康瓦爾(Trevor Cornwell)說，「約15至20名男性沿著雅拉河畔(Yarra)行走…其中數人點燃一些煙霧彈，這是非常危險的行為。」「我們仍持續對這群男性進行調查，我們正在回顧所擁有的一些畫面。」

網路上的影像片段顯示，河濱公園有數枚煙霧彈正在燃燒，此時附近的澳網會場正擠滿數千名球迷參與首日盛會。

康瓦爾說，這群人中有些人身穿「歐洲國家國旗衣」，但這起事件「與種族無關」。

澳網在2007與2009年，曾發生塞爾維亞裔、克羅埃西亞裔與波士尼亞裔球迷打鬥的事件。