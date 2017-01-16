影／歐巴馬《60分鐘》專訪 提醒民眾：不要低估川普NOWnews今日新聞 (2017-01-16 14:59)
美國總統歐巴馬(Barack Obama)即將卸任，他在任內最後一次接受專訪時再提總統當選人川普(Donald Trump)，提醒美國人民不要「低估」他，畢竟他當選了美國第45任總統，未來也將和人民一起推動許多事情。
歐巴馬周日(15日)晚間接受哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞節目《60分鐘》專訪時，表達了許多想法，包含了對他政治遺產(指歐巴馬健保)的挑戰，及對川普的看法。
他承認這次的選舉是一個不尋常的過渡時期，相信川普也會同意這一點。他說：「我們正在進入一個新時代，許多人是透過社群媒體的推文(tweets)來表達意見，及利用手機來獲取大多數的訊息。」
歐巴馬說，這相當有力量，但也有潛藏的危機，藉由標題或片段訊息獲得的資訊容易引發爭議，而得到關注和實際解決問題，往往是兩個不同的面向，所需要的過程也不同。似乎間接的指涉川普經常性的在推文中討論政事。
他也提到俄羅斯駭客事件，強調在某些方面，這個事件反而讓美國民眾對情報界更沒信心，比起情報單位反而更相信俄羅斯的總統普亭(Vladimir Putin)的信譽。這是從來沒有的情況，也是很好的基準點，能觀察為什麼我們黨派會分歧的如此嚴重，幾乎讓人們忘記我們身處在同一個團隊(指美國)。
人們似乎對國家失去了信心，看起來川普的當選代表民主黨失去民心，黨團需要更了解民眾。歐巴馬也讚美川普，至少這位當選人能利用人民的不滿。他說：「我想每個人都得承認，不要低估這個傢伙，他將是我們第45任的美國總統。但我也要告訴他，在國會裡的共和黨朋友們，及這個國家所有的支持者，也都會確保政策執行到位，使得我們的民主機構傳統不會被侵蝕。」
關鍵字：
上一則：星國會議員醫生關切台舞獅選手傷勢
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
American Tourister R91．American Tourister 28吋．American 有機紅茶．American Tourister s46．29吋 American．american eagle POLO 衫．American Eagle 手錶．American FD-77DT．American Tourister Cube．American Tourister 85a．American 防塵套．American Crew 洗髮精．American Bluedeer．American Tourister cheer．American PRISMO．American 筆電．American Tourister 27r．american tourister 31t．American 短褲．American 積木．American 工作褲．american 25吋．American 項鍊．american eagle 短T．American 耳機．American 牛仔褲．American Tourister LITE．American 四輪拉桿箱．american eagle 短褲．American Tourister 16.4
敘政府軍擊斃２０餘名外籍「伊斯蘭國」武裝分子【北京新浪網】
斷不掉的連結！ 被領養雙胞胎10年後喜重逢【Kairos 風向新聞】
安倍與印尼總統會談 擬推動海上安全等領域合作【北京新浪網】
賴清德認為台對日窗口應正名【中央社】
SpaceX成功發射火箭【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》