美國總統歐巴馬(Barack Obama)即將卸任，他在任內最後一次接受專訪時再提總統當選人川普(Donald Trump)，提醒美國人民不要「低估」他，畢竟他當選了美國第45任總統，未來也將和人民一起推動許多事情。

歐巴馬周日(15日)晚間接受哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞節目《60分鐘》專訪時，表達了許多想法，包含了對他政治遺產(指歐巴馬健保)的挑戰，及對川普的看法。

他承認這次的選舉是一個不尋常的過渡時期，相信川普也會同意這一點。他說：「我們正在進入一個新時代，許多人是透過社群媒體的推文(tweets)來表達意見，及利用手機來獲取大多數的訊息。」

歐巴馬說，這相當有力量，但也有潛藏的危機，藉由標題或片段訊息獲得的資訊容易引發爭議，而得到關注和實際解決問題，往往是兩個不同的面向，所需要的過程也不同。似乎間接的指涉川普經常性的在推文中討論政事。

他也提到俄羅斯駭客事件，強調在某些方面，這個事件反而讓美國民眾對情報界更沒信心，比起情報單位反而更相信俄羅斯的總統普亭(Vladimir Putin)的信譽。這是從來沒有的情況，也是很好的基準點，能觀察為什麼我們黨派會分歧的如此嚴重，幾乎讓人們忘記我們身處在同一個團隊(指美國)。

人們似乎對國家失去了信心，看起來川普的當選代表民主黨失去民心，黨團需要更了解民眾。歐巴馬也讚美川普，至少這位當選人能利用人民的不滿。他說：「我想每個人都得承認，不要低估這個傢伙，他將是我們第45任的美國總統。但我也要告訴他，在國會裡的共和黨朋友們，及這個國家所有的支持者，也都會確保政策執行到位，使得我們的民主機構傳統不會被侵蝕。」