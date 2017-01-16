如果你認為爐石傳說的英雄和隨從們只會那幾句固定台詞，那麼就大錯特錯了。這一套爐石傳說年終測試題送給各位同學，考點即是英雄和隨從們的一些隱藏台詞，快來看看自己能得多少分吧。

本卷分為選擇、簡答、論述三種題型，共100分。

考試規則：1、不準相互抄襲；2、不準查閱百度；3、不準噴出題者。

爐石傳說期末測試 英雄和隨從的隱藏台詞你都造嗎

一、選擇題，每題10分。

1、末日預言者除了「末日降臨」之外，他還會說點別的。雖然一般情況下他出場即死，但是如果將其沉默，再BUFF上攻擊力，就可以打人了。那麼末日預言者攻擊時所說的話是什麼呢？

A 「我錯過什麼了嗎？」 B 「我打中了沒？」

C 「難道我預測錯了？」 D「沒想到我也能揍你丫的吧。」

答案：B 末日預言者對自己似乎沒什麼信心。

2、炎魔大螺絲被沉默后就可以攻擊了，他攻擊時的台詞是？

A 「看我的烈焰（搶駐新服）雙拳！」 B 「我的火球哪去了？」

C 「為什麼要打擾我，你死定了！」D裝逼，不說話

答案：C 大螺絲只想安靜的發火球。

3、吉安娜使用武器攻擊時會說什麼？

A 「唉呀媽呀，好沉。」 B 「為了嗚喵王！」

C 「我的武器會把你切成碎片。」D「我準備好了。」

答案：D 她準備好展現近戰法師的技術了。

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4、安度因使用武器砍人會說什麼？

A 「打得不錯。」 B 「謝謝你。」

C 「以聖光之名。」D「我爸是瓦王！」

答案：C 他其實想說聖光會謝謝你。

5、泰蘭德使用武器攻擊時會說什麼？

A 「還我的香蕉！」 B 「為了艾露恩。」

C 「我的年紀能做你奶奶！」D「月神護佑我。」

答案：B泰蘭德還是很淑女的。

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6、麥迪文拿武器攻擊的台詞是？

A 「用武器攻擊？還真是滑稽。」 B 「薩格拉斯之力！」

C 「那可真逗。」D「這次來點不一樣的。」

答案：A 麥迪文很不喜歡做砍人的莽夫。

7、芬利爵士見到薩滿摩戈爾就會秀一下自己的語言天賦，她說的話是什麼？

A 「見到我家會長了嗎？」 B 「來跟我學，一、二、三。」

C 「好久不見了好朋友，打完一起喝個下午茶怎麼樣。」

D 「嗚哇啊哇哇」魚人語

答案：C 不知道摩戈爾是否能聽懂。

8、布萊恩銅須見到自己的兄弟麥格尼銅須（戰士皮膚）會說什麼？

A 「嘿，老兄，你有穆拉丁最近的消息嗎？」 B 「hello，歐尼醬。」

C 「為什麼不和我並肩作戰。」D「銅須部族萬歲！」

答案：A 為什麼麥格尼高冷地不回答呢。

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9、希爾瓦娜斯遇到自己的姐妹奧蕾莉亞（獵人皮膚）時會說什麼？

A 「最近用的什麼BB霜？」 B 「知道誰要來幽暗城開演唱會嗎？」

C 「奧蕾莉亞，真的是你嗎？」D「和你玩遊戲我有的是時間。」

答案：C 女王不會變成逗比的。

10、羅寧看到小德瑪法里奧時會說什麼？

A 「為什麼不學學魔法？」 B 「我們又見面了，夥計。」

C 「變個熊讓我看看。」D「想嘗嘗奧術飛彈連發的滋味嗎？」

答案：B 事實上他們有一萬年沒見了。

二、簡答題，每題10分

1、當對手變大王之後，術士讓自己的新橙卡威爾弗雷德·菲茲班登場，會發生什麼？

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威爾弗雷德·菲茲班就是那位在十字軍試煉中召喚出加拉克蘇斯大王的那個小侏儒術士，因此當他見到大王時就會說：「你應該服從於我，惡魔！」，而大王則會不屑的回應：「你會為你的傲慢付出代價，螻蟻！」事實上在當時召喚出大王的他，也的確很快被大王所吞噬。

2、都有誰喜歡對戰士腦殘吼進行嘲諷？

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老牛凱恩血蹄見到戰士腦殘吼不會再說什麼大地母親之類的話，而是會直接來一句：「加爾魯什，你不配統治部落。」畢竟凱恩血蹄是被加爾魯什給殺害的（詳情參見《雪山飛狐》）。而牧師橙卡沃金見到腦殘吼也不再扯靈魂了，會嘲諷地說：「現在，誰才是大酋長？呵呵呵……」，這是因為攻打奧格瑞瑪之後，沃金作為帶路黨，繼任了部落新大酋長的位置。

三、論述題，每題15分

1、簡述暗影精靈幾位知名人物的隱藏台詞。

爐石傳說期末測試 英雄和隨從的隱藏台詞你都造嗎

瑪法里奧和泰蘭德是夫妻倆，兩人一見面就秀恩愛。瑪法里奧會說：「泰蘭德，我的摯愛。」而泰蘭德則會回應：「我親愛的瑪法里奧。」真的好酸。

伊利丹比較有意思，隱藏台詞超多。首先蛋哥一直都對嫂子泰蘭德念念不忘，見面就是表白：「泰蘭德，你的聲音還是如月光一般照進我的心中。」哎，都老掉牙的詞了還拿出來說。可能是因為騷擾了嫂子不好意思，面對兄長瑪法里奧蛋哥沒有出言嘲諷，只是淡淡的一句：「你好啊，哥哥。」不過蛋哥痴情的同時也不忘撩妹，遇到獵人奧蕾莉亞時會說：「泰蘭德？不，你可真像她……」。而面對古爾丹則就沒那麼客氣了：「你的頭顱，屬於我。」拜託，我們都知道你在WOW中一直拿著吳爾丹的頭耀武揚威，不過這裡是爐石傳說好不好，收斂一些吧。

對了。暗夜精靈中還有一位大人物，就是范達爾鹿盔，他面對泰蘭德時會說：「你會帶領我們的族人走向毀滅！」看來鹿盔很不滿意每次部落屠城時只會去找泰MM。開個玩笑，其實還是因為流沙之戰的事。

2、為了艾澤拉斯！簡述暴風城瓦王的隱藏台詞。

爐石傳說期末測試 英雄和隨從的隱藏台詞你都造嗎

瓦里安·烏瑞恩國王在爐石雖然和戰士腦殘吼為伍，不過一直不忘關心聯盟的事。當他見到了牧師安度因，就會說：「安度因，你的技巧越來越熟練了。（狗兒子，你越來越髒了）」而見到以前3V3競技場的隊友盜賊瓦莉拉時則會說：「瓦莉拉，讓我看看你的能力有沒有退步。」此外，瓦王對曾綁架自己並干擾暴風城內政的黑龍公主奧妮克希亞自然也不會客氣，當場上有其存在，瓦王上場就會說：「叛徒！聯盟會制裁你！」

最後是幾道附加題：

黑龍王子奈法利安被死亡之翼掀桌會說——

「爸爸！不…………！」相比之下，奧妮克希亞要淡定的多。

牧師橙卡維綸見到騎士新皮膚莉亞德琳的台詞是——

「聖光不會拋棄任何人。」奧爾多領袖還是對占星者暗藏嘲諷。

術士二王瑪爾甘尼斯見到騎士烏瑟爾會說——

「你將親手埋葬你自己！哈哈哈哈。。。」意指烏瑟爾教出阿爾薩斯結果把自己給殺了，而誘使阿爾薩斯墮落的直接推手正是瑪爾甘尼斯。

（來源：騰訊遊戲）