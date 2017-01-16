帶來溫暖及關懷 她是榮民們共同的女兒



(中央社訊息服務20170116 14:13:20)程平女士來台已經是第17年了，除了照顧好自己的先生及家庭外，也會協助整理眷村的衛生，將眷村的長輩都視為自己的親人，在長輩們感到身體不適時都會主動關心，並且跟著先生一起陪同他們去醫院做檢查，也時常做些可口的飯菜給當地的老人家們。一直以來先生都非常的支持，甚至跟著她一起參加榮民服務處舉辦的各活動，在鄰里之間的關係非常要好，時常被長輩們稱讚，甚至稱呼她為女兒，但他做好事從不表公，總是說「人都會老，能幫多少就幫，盡力就好」。



目前程女士是台東中華兩岸交流協會的會員，經常協助舉辦活動，在每次的活動中都會幫助年紀大的姐妹，沒有交通工具的姐妹都會主動去接送，到車站幫忙買車票，經常出去做志工，協助剛來台的姐妹，教他們到哪裡買菜、買米，幫忙找工作。在生活中，處處為姐妹著想，勤儉節約，不浪費東西，對協會就像家一樣，有單親家庭的小朋友沒人照顧都會主動幫忙，叫單親媽媽安心去辦事情，感動的媽媽一直說：「姐姐有妳真好，要不然我不知怎麼辦才好」，解決了一個媽媽的後顧之憂。



程平從不說她做了什麼，總是把榮譽讓給別人，他說人一生快樂就好，從不和朋友之間說不團結的話，姐妹之間有不團結她總是充當調解的大姐姐，雙方做工作，有了程平姐妹的感情好了，協會的組織能力強，把大家團結起來，有時在家裡做點家鄉的小菜姐妹聚在一起，就像一家人一樣，歡歌笑語、合樂團結。



中華婦女黨主席涂明慧表示，新住民配偶因離鄉背景遠嫁來台，在台支援與親情關懷有限，自己成立此促進會正是希望支身在台的姐妹們能夠在異鄉擁有另一個如娘家般的好所在，而自身年年於台灣、大陸、與東南之間經商，非常了解這些人在異鄉的內心所需，並不定期舉辦範家庭表揚、聚會及各項體驗活動，好讓他們也能感受到如家鄉的溫暖。



承辦單位中華全球婦女產業促進會執行長詹尹州，更提到台灣自有歷史記載500年以來，一直是多元族群融合與多元文化共存的樂土。從移民社會，自荷西、明鄭、清代、日治、國民政府遷台，每一個時期都有新族群移入，一直是新舊融合、兼容並蓄的偉大民族。因此對於多元族群、文化的友善與包容，是台灣這塊土地上絕大多數人的共識。



訊息來源：中華全球婦女產業促進協會



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