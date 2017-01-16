培訓明日之星 勝利電臺攜手崑山科大生主持嘉年華會鎮



(中央社訊息服務20170116 14:08:38)由俊逸慈善基金會、俊逸文教基金會、勝利之聲廣播公司、電聲廣播電臺等單位舉辦的「第十屆歲末有愛嘉年華會」，在臺南市南區水交社眷村文化園區熱鬧登場，該次特別邀請勝利之聲廣播公司主持人蘇芳芸搭配崑山科大公廣系學生袁菀妤、簡書勤、鍾維仁同臺主持，活動毫無冷場，學生表現可圈可點。



崑山科大公廣系Ekho radio迴音線上電臺多次邀請電臺主持人蘇芳芸擔任「主持技巧」課程的指導老師，為提供學生更多學習機會，勝利之聲電臺董事長李明威促成該次的主持合作，藉由嘉年華會活動請蘇芳芸老師帶領袁菀妤、簡書勤、鍾維仁等學生進行實境主持，讓學生從教室走到舞臺，學習臨場反應及排除現場突發狀況。



活動開始前，蘇芳芸先叮嚀學生，在介紹表演團體時，也要提到的公益團隊與義賣單位，帶出公益嘉年華會的活動主旨，對話過程要尊重表演團體及民眾，避免腥羶色及調侃用語。蘇芳芸除大方傳授主持技巧外，還不時丟出話題讓學生有機會表現自己，師生合作無間，讓活動氣氛更加熱鬧，學生們紛紛表示，有專家hold住全場，見識到舉一反三、臨危不亂的功力，讓他們慢慢排除緊張的感覺、漸入佳境。



公廣系三年級鍾維仁表示：「這是自己第二次主持戶外型的活動，還是有點緊張害怕，但經由蘇芳芸老師的指導及陪伴鼓勵，讓緊張慢慢消除，老師告訴我們：『舞臺是你的，把握機會就好好享受吧！』讓他更放得開，這場主持除了感受到自己的進步，也主持得很開心！」蘇芳芸也期許同學再接再厲，總有一天能成為主持界的明日之星。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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