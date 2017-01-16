肯付出 一定能得到相對的回報中央社 (2017-01-16 14:08)
肯付出 一定能得到相對的回報
(中央社訊息服務20170116 14:06:56)曾永紅今年41歲，來自湖南，是個典型的湘妹子，在緣分的牽引下，2000年遠嫁來台，至今16年整，生有1兒1女，老大國三，老二國一。畢業於湖南師範大學，在大陸一直從事教育工作，年輕時，從沒想過會遠嫁台灣，更沒想到會在台灣從事保險這個行業，因職業的因素，接觸了很多大陸姊妹，看到很多妹妹們的生活不便及辛苦，讓曾永紅深刻體會了大陸姊妹，遠嫁來台的辛酸，所以只要是有助於姊妹們的權益及福利的活動，都會積極的參與，而每次去參加活動都得到了家人，特別是老公的大力支持，尤其家中九十歲的婆婆。
曾永紅說，婆婆本來特別依賴我的照顧，所以我參加活動，開始是反對的，後來我用行動證明我的孝心，絲毫未減，因此婆婆從開始的反對，到後來的接受，到現在已完全的支持，讓我感受到自己的付出有了回報，願那些辛苦的姊妹都能苦盡甘來，而台灣這個多元的社會，會因為我們的加入而更顯圓滿。
中華婦女黨主席涂明慧表示，新住民配偶因離鄉背景遠嫁來台，在台支援與親情關懷有限，自己成立此促進會正是希望支身在台的姐妹們能夠在異鄉擁有另一個如娘家般的好所在，而自身年年於台灣、大陸、與東南之間經商，非常了解這些人在異鄉的內心所需，並不定期舉辦範家庭表揚、聚會及各項體驗活動，好讓他們也能感受到如家鄉的溫暖。
承辦單位中華全球婦女產業促進會執行長詹尹州，更提到台灣自有歷史記載500年以來，一直是多元族群融合與多元文化共存的樂土。從移民社會，自荷西、明鄭、清代、日治、國民政府遷台，每一個時期都有新族群移入，一直是新舊融合、兼容並蓄的偉大民族。因此對於多元族群、文化的友善與包容，是台灣這塊土地上絕大多數人的共識。
訊息來源：中華全球婦女產業促進協會
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