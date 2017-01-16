不求回報的無私精神



(中央社訊息服務20170116 14:03:38)榮獲第六屆模範家庭楷模的喬金線女士，來自越南，目前與老公在大肚三橋專品公司上班，子女就讀追分國小，家裡還有婆婆與外傭，每天下班後會幫忙外傭一起準備晚餐，一家和樂。自101年以來不斷的出席協會活動，子女們每年也都會參加暑期多元成長營活動，兩個孩子非常懂事，也會幫忙照顧低年級的弟弟妹妹。



金線也非常主動積極，只要來參加活動都會主動幫忙排桌椅、整理環境，活動後也會全家一起幫忙整理恢復場地。今年度有巨匠電腦課程到協會開課，金線也很熱心擔任助教，協助發放教材、幫忙拍照、簽到退等工作，這也是第一次沒有協會工作人員介入，完全由新住民姐妹全程完成並與巨匠電腦保持聯繫，我們希望將有熱心、愛心的姐妹培養起來擔任志工小隊長，帶領更多新住民姐妹們服務新住民姐妹，在這次活動金線表現的非常好。



而在每年辦理節慶活動或是親職成長講座時，也會帶著老公陪同參與，大多數姐妹們的老公都是極少亮相的，但喬金線的先生非常樂意幫忙，看協會人手不足時也會主動詢問是否需要幫忙準備道具、材料、灌氣球、材料分裝等…都做的得心應手，而孩子們也會幫忙分上課教材。



雖然姐妹們都因工作忙碌，沒有時間參加志願服務訓練的課程，但都抱著不求回報的精神，不論什麼樣的場合，只要有需要幫忙都會全家大小一起出動，也不需要人再三叮嚀指正，是非常優秀的家庭。



中華婦女黨主席涂明慧表示，新住民配偶因離鄉背景遠嫁來台，在台支援與親情關懷有限，自己成立此促進會正是希望支身在台的姐妹們能夠在異鄉擁有另一個如娘家般的好所在，而自身年年於台灣、大陸、與東南之間經商，非常了解這些人在異鄉的內心所需，並不定期舉辦範家庭表揚、聚會及各項體驗活動，好讓他們也能感受到如家鄉的溫暖。



承辦單位中華全球婦女產業促進會執行長詹尹州，更提到台灣自有歷史記載500年以來，一直是多元族群融合與多元文化共存的樂土。從移民社會，自荷西、明鄭、清代、日治、國民政府遷台，每一個時期都有新族群移入，一直是新舊融合、兼容並蓄的偉大民族。因此對於多元族群、文化的友善與包容，是台灣這塊土地上絕大多數人的共識。



訊息來源：中華全球婦女產業促進協會



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/207495.aspx