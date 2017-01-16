2016台灣國展油畫比賽優選：芭蕉葉影畫鄉情─蔡名捷



(中央社訊息服務20170116 14:02:24)一葉芭蕉，是藝術家蔡名捷對於宜蘭的鄉愁，他以《芭蕉葉影》畫出求學時期自雪山隧道回宜蘭時俯視蘭陽平原的美景，從近景翠綠如滴的芭蕉葉，中景遠眺整面蘭陽平原盡收眼簾，遠景依稀能看見海平面那端的龜山島，層次鮮明，獲2016台灣國展油畫比賽優選。



蔡名捷1988年出生於宜蘭五結鄉的藝術家庭，從小就在畫室長大，隨著畫家父親蔡順儒期望逐漸成長，母親亦在他學成後，在羅東開設「胖寶熊藝術空間」作為展覽與美術教學，供他有揮灑的天地。



「國中之前，覺得是被強迫著學習畫畫。」蔡名捷自小想像力豐富，天性愛好自由，但他坦言一開始接受繪畫訓練時，千篇一律的寫實技法讓思維天馬行空的他感到窒息，一直到了就讀華梵大學美術系時，村上隆作品風潮在台灣逐漸流行，才讓他逐漸找到自我風格呈現的方式。



脫離了傳統寫實風格以後的蔡名捷更具信心，激發他的創作熱情，而後又考上台北教育大學藝術與造形設計所就讀，對於各式主題素材、風格均多有著墨，並以「超現實主義」與「未來主義」風格見長，在台北、宜蘭均有多檔個展，2015年入選全國美展西畫類，2016年更榮獲台灣國展油畫比賽優選。



蔡名捷表示，這不是第一次參加台灣國展油畫比賽，當時是以一張超現實風格的畫作表現宜蘭在雪山隧道開通之後產生的環境變化，可惜未能拿下優選，今次反璞歸真，以寫實風格畫出在宜蘭頭城俯瞰蘭陽平原之美，另外在畫中藏匿線索，於近景之處描繪兒時記憶的芭蕉葉，中景的地方以大量的灌木覆蓋，製造出晦暗難明的詭譎迷途，遠方則是柳暗花明，一大片蘭陽平原的農地似乎飄散著青草的清涼香氣，這幅畫表現的不僅僅是宜蘭過去的淳樸美好，更是他身為藝術家的生涯寫照。



蔡名捷兒時對世界的認知，猶如故鄉五結鄉的芭蕉庭院，寧靜翠綠，未受到外界的干擾；在大學後前往台北進修藝術學位時，對於外面的美學世界感到衝擊，一度尋找不到自己的創作定位與原點。在某次搭車回宜蘭通過雪山隧道的路上，眼前映入的不再是過往熟悉的農田景致，而是一點一滴遭受文化蠶食的蘭陽平原，熟悉的綠地漸漸被畫定為建設預定地，他才發現自己創作的初衷，於是將宜蘭近年來的發展，與雪山隧道開通後造成的文化衝擊以畫筆記錄下來。



蔡名捷表示，社會議題在作品中扮演的角色尤其重要，雖然要在一幅畫作中將社會議題的元素悉數融入有著相當程度的困難，故他在畫面中往往透過明喻或暗喻的方式，添加許多耐人尋味的線索，並期許自己作品具有與觀者連繫的對話能量。 蔡名捷在《芭蕉葉影》這件作品的理念談到，他以探究自身與自然、人文環境的觀察，做為創作的取向，試圖以正向思維、不刻意矯情的情感，找回人們可能已喪失的天賦本性。



蔡名捷希望藉由繪畫這樣的自我表達工具，能夠激發大家對於自身所居住的這塊淨土歸屬感；寶島有許多美景讓人流連忘返、目不暇給的山間野地，期冀透過他的藝術表現，再次開啟大家對於環境危機意識的覺醒。



【臺灣藝術研究院2017台灣國展油畫比賽報名資訊】



初審照片收件日期：2017年3月1日至3月10日 院址：台灣 高雄市苓雅區四維四路2號3樓 電話：+886-7-5315858 傳真：+886-7-5315151 E-mail：info@artcci.com.tw 比賽詳情與報名表下載：



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