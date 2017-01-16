崑山科大數位學伴教學助理 天涯咫尺的良善傳承



(中央社訊息服務20170116 13:42:20)崑山科技大學連續二年參與教育部數位學伴計畫，計畫團隊亦連續兩度皆榮獲傑出帶班老師與傑出大學伴，除了獲獎人員，團隊中的計畫主持人、帶班老師及大學伴皆盡忠職守，將每一次的學伴計畫執行完滿，尤其還有一群默默貢獻心力、無償付出的教學助理，更是團隊中不可或缺的成員。



擔任教學助理的資工系蘇詠睿、機械系李昌益與張燕婷、公廣系的張慈庭、張智雯與周愷琪等人，他們不斷地奉獻自己的時間與心力，在每一次上課時穿梭在一百多個大學伴身邊扮演溝通橋樑，從測試耳機、通訊硬體設備，到後臺功能掌控等軟硬體的熟識，同時協助大學伴解決教學與陪伴的困難，每個人各司其職，致力讓學伴計畫能順利執行。



李昌益表示，會接觸學伴計畫是一段緣分，因自己在國小時也曾受過一群大哥哥大姐姐的幫助，這群熱心的人不只耐心陪伴，更指引他在人生道路上走向正途，因此他希望能將這股暖流持續傳承下去，也實現自己想回饋的夢想。張燕婷是從資深大學伴轉任為教學助理，初期因有通勤問題而遭家中長輩反對，遇到學習意願低落的小學伴也曾感到挫折，但隨著計畫進行努力付出，表現堅決為計畫奉獻的心意，家人也樂見她為偏遠地區學童的付出。



張智雯大方分享擔任大學伴時的教學經驗，她曾經遇過只聽得到聲音卻看不見人的狀態，小學伴因情緒狀況不肯進行視訊教學，只能拼命想辦法吸引他的注意力，提升小學伴學習意願。經過一年的執行，張智雯認為自己變得比較有耐心，也會主動去協助旁人，因為有擔任大學伴的經驗，現為教學助理的她更具觀察敏銳度，察覺大學伴的需求並適時給予協助，並提供即時關心與問候。



以「生命陪伴生命、「生活教導生活」是數位學伴計畫的核心價值，教學助理不只對小學伴負責，也需協助105年參與的121位大學伴，原本只要面對自己的小學伴，擔任教學助理後，就要擴大範圍面對龐大的執行團隊，蘇詠睿直言初期其實有點吃不消，但勇於付出愛心、耐心與毅力，無私陪伴偏遠地區的孩子，以及同樣付出心力的大學伴們，一棒接著一棒，形成了良善的傳承循環，是他最樂見的事。



「數位學伴計畫」主要以大學學伴制為概念，利用網路縮短城鄉距離，招募大學生擔任偏鄉或經濟弱勢國中小學學生的大學伴，並運用大小學端及數位機會中心設置的數位環境基礎（包含電腦、網路、耳機麥克風、視訊設備、手寫板等），透過網路平臺傳授大學伴自行設計的教案，進行一對一的即時線上學習與陪伴。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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