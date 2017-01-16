樹人醫專加拿大姊妹校來訪 帶動社區國際化



(中央社訊息服務20170116 13:35:39)樹人醫專姊妹校，加拿大帕諾拉馬里奇高中，1位老師與4位學生於上個月11日蒞臨本校進行為期三週的國際交流活動。他們在交流期間參與英語課程、融入校園各項活動、以及參訪路竹高中與彌陀國中，對於提升樹人醫專和鄰近地區學校之校園國際化，助益良多。 應英科主任吳欣霏表示，樹人醫專非常重視國際交流，在優美的校園中常可見到外國人與本校師生互動交流的場景，透過這十幾年來與加拿大姊妹校的雙邊師生交流，不僅在樹人校園營造熱絡的國際交流氛圍，和提供給學生寶貴的英語導覽訓練外，也同時提供了鄰近學校的學生近距離與外國學生互動的機會，為本校帶動社區國際化增添了新元素。



訊息來源：樹人醫護管理專科學校



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