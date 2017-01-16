城市大學妝管系學生技高一籌 獲文創美創賽冠軍



(中央社訊息服務20170116 13:30:43)為展現不同產業文創與美學的融和之美，並促進美容美學、藝術設計與生活應用等產業相關領域研究與發展，桃園市第二專長協會辦理「2017第一屆文創美學創意競賽」，城市大學妝管系學生技高一籌，獲得「Cosplay飾品創作」、「藝術彩妝設計組」等項目6金2銀4銅佳績，倍受評審肯定。 本次比賽由桃園市第二專長協會主辦，主辦單位期許透過這次活動，能提供國內學術界與產業界一個美學與創意設計交流的平台，讓人才有相互學習的機會，激勵產業人才創意思考的能力，進而提升產業價值與個人競爭力。 臺北城市科技大學妝管系教師丁雅年指導學生參加「2017第一屆文創美學創意競賽」，學生陳宥彤在「Cosplay飾品創作」比賽項目拿到冠軍，陳宥彤表示， 因為是角色扮演所以選擇以藝妓的方式去呈現，藝妓是江戶時代賣藝的女子，想呈現的感覺是帶有些許哀傷藝妓，以彩妝表演出藝妓的嫵媚妖豔感，在加上黑色的眼線表現出女人味。 學生余心靈獲得「創意宴會髮型設計組」的季軍，他運用彎曲與對比的排列組合，讓髮絲的柔軟與立體交織出華麗的動感線條，髮髻與片圈的交叉運用使晚宴梳髮更加生動耀眼。



訊息來源：臺北城市科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/207489.aspx