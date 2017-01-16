105年雲林縣博物館與地方文化館發展計畫聯合成果展



(中央社訊息服務20170116 13:09:57)由雲林縣政府文化處委託雲林科技大學策劃的「105年雲林縣博物館與地方文化館發展計畫聯合成果展」於106年1月15日至20日在文化處一樓大廳舉辦， 15日（週日）上午10時30分舉辦展覽開幕儀式，展覽呈現雲林布袋戲館、西螺延平老街文化館、斗六行啟記念館、詔安客家文化館、雲林故事館、黃金蝙蝠生態館、斗六市繪本圖書館、土庫鎮多功能文化展演館…等10多間雲林文化館舍的豐碩成果！邀請民眾參觀共襄盛舉！



在文化部的政策挹注之下，因應博物館法的施行，今年首度開始以「博物館提昇計畫」、「整合協作平臺計畫」的方式，讓地方文化館舍「升級」，整合文化資源，朝向「專業化」的地方博物館經營邁進，期望未來提供縣民享有優質、高級的地方文化設施服務。



打造雲林專業生態博物館在105年的計畫當中，以雲林布袋戲館作為博物館提昇計畫的指標館舍，推行「博物館串聯志工培訓計畫」、「工藝師駐館教育推廣活動」、「布袋戲展演與推廣」等共計150多場的活動，串聯雲林各個布袋戲景點、布袋戲團、展售商店、文創園區、校園社團、演出廟埕、工藝師工作室等據點，行銷、合作發揮出博物館「典藏」、「研究」、「展示」與「教育」等專業功能，打造雲林成為布袋戲生態博物館。



多館合作豐富地方文化風采由雲林故事館、斗六市立繪本圖書館、黃金蝙蝠生態館協力組成「故事無國界」整合協作平臺，整合故事文化、繪本圖書、生態教育資源，連結黃世志電視木偶劇團、二崙故事屋、土庫故事屋等社區故事文化，加上連結鄰近的布袋戲館、合同廳舍等文化據點，推行成果有「跨域結盟多媒體布袋戲」（運用布袋戲為腳本，在地社區故事為軸，來述說三館與鄰近區域的特色及珍貴之處，表達雲林土地上人文地景物的豐饒）、與正聲廣播電台合作錄製有聲繪本故事書，透過志工活潑的演說將故事推展到長青、幼兒及新住民族群，以及在各館巡迴展出「黃金蝙蝠生態攝影展」，開展生態保育知識與意識，推廣在地環境文化，分享生態保育成果，另外還有特別與雲科大師生及蘇秦社區發展協會居民合作創作蝙蝠地景藝術牆，及品牌形象FRP蝙蝠藝術品，並與鄰近木工結合創作全國最大的蝙蝠屋及木地板。



由西螺延平老街文化館、斗六行啟記念館及崙背詔安客家文化館協力組成「雲林歷史文化館聯盟」整合協作平臺，以雲林的在地人文環境為出發，串聯歷史、產業、人文脈絡的文化網絡平臺，推動老社區活化運動，以藝術與文創營造老街（傳統聚落、傳統社區）年輕化、國際化，推廣行銷社區文化，以及培養志工、導覽人才，整合觀光資源，推出各種深度旅遊路線，讓造訪雲林的旅客得以發掘雲林在地文化，獲得深刻的文化體驗！



由文化處展覽館、土庫鎮多功能文化展演館、土庫庄役場、北港文化中心協力組成「地方記憶•風華再現」整合協作平臺，透過「地方記憶」的搜集與爬梳，再現常民文化的風華與歷史場景、展現雲林縣豐沛的文化底蘊；並經由館所、產業、學校、社區的資源交流、串連，使在地居民認識並認同家鄉文化，讓地方歷史文化價值深植民心。



此平臺活動多元精采，其中在土庫鎮多功能文化展演館舉辦《魔術特技•親子同樂》表演活動吸引了600名鄉親觀賞，以及結合土庫庄役場、土庫故事屋、土庫第一市場及土庫智造工場(土庫中山堂)辦理《捲褲管文創市集》，以設計創意為雲林小鎮文化注入新血，還有在土庫第一市場辦理2場大型音樂演奏會，《50年代懷念老歌民俗音樂演奏會》邀請雲林在地國樂社團共120位團員共同演奏，場面浩大、氣勢磅礡；以及融合東西方二胡與薩克斯風合奏的《Husa!當阿胡遇上阿薩!歲末中西跨界老歌金曲演奏會》，特別縣長李進勇先生出席演出薩克斯風，飄揚出雲林的人文涵養風情！



訊息來源：國立雲林科技大學



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