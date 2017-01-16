(中央社訊息服務20170116 13:29:53)農委會推動新農業方案，促進有機農業及友善環境耕作，於今(16)日於嘉義縣水上鄉大崙蔗埕，辦理小果番茄肥料管理整合成果觀摩會，曹主委啟鴻親臨主持，宣布106年將投入12億元，啟動六大友善環境耕作肥料補貼措施，輔導農民依作物需求正確施用肥料，循環利用各項農業資源，增進農田土壤地力，加速拓展國內有機農業等友善環境農耕方式，以維護農業生產環境。



提高友善農田資材補助額度 全力推動肥料調整新措施農委會表示，我國目前有機質肥料年施用量約17萬公噸，約占整體肥料施用量15%，顯示國內農民施肥習慣仍以化肥為主。為促進國內有機及友善農業發展，曹主委宣布提高獎勵施用有機質肥料，並配合合理化施肥措施，增加辦理商品化微生物肥料、農田地力改善及有機質複合肥料等補助，賡續推廣冬季裡作種植綠肥作物，以導引農民減施化肥，穩定農產收益，該會將以循環利用各項資源，減少國內化學肥料使用量。



整合各區農業改良場所技術服務 提高肥料資材加成效果臺南區農業改良場黃瑞彰副研究員說明，合理化施肥是依照土壤條件、植株生育情形及肥料特性實施，可節省肥料用量，提高肥料利用效率，而提升農產品質，並且避免過量施肥造成土壤酸化、鹽化及水源環境污染等問題。該場近年來推動合理化施肥及加強微生物肥料之推廣使用，成果顯示，農民化學肥料施用量可減施10-30 ﹪，增產率提高5-35 ﹪。國立中興大學楊秋忠教授(中研院院士)介紹微生物肥料應用趨勢表示，永續農業的施肥要領是發揮不同肥料之優點，且微生物肥料的功能，已證明的確可以減少化學肥料的施用，協助達成優質生態、安全及健康土壤的永續農業的目標。現場農友反應踴躍，對於本會重視農友農業生產資材合理投入及農業永續發展，均表示肯定。



在參觀果園時，曹主委看到滿園小番茄植株強健，結實纍纍，當場嘉勉3Q麻吉果園女青農蔡韻甄的努力，也呼籲全國農友一起珍惜土壤資源，利用政府各項補助措施及配合各地區農業改良場所技術團隊輔導，善用各種友善環境肥料資材合理化施肥，生產安全優質農產品，齊心推動創造新農業典範。



訊息來源：行政院農業委員會