2020年杜拜世界博覽會啟動 Expo Live：造福社會的創新與合作方案中央社 (2017-01-16 14:06)
(中央社訊息服務20170116 14:06:42)阿聯杜拜--(美國商業資訊)--2020年杜拜世博會今日首次公開推出其1億美元的Expo Live方案，以資助、推動和促進能夠改善民生、保護環境的創意專案。
圖片/多媒體資料庫可以從以下網址獲得：http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=51484311〈=en
主辦單位強調，他們無法預料成功的提案會來自於哪個領域，但他們認為各個領域均可能會出現有益大眾的創新解決方案。
在2020世博會舉行之前，Expo Live將展開多個方案以及挑戰賽和知識分享活動，這些活動將聚焦於推動進步的普遍性因素——機會、行動性和永續性，而這三者也是2020杜拜世博會的主題。
推出的方案包括創新影響力補助金、創新和最佳實務推廣補助金、創新挑戰賽和青年方案。
創新影響力補助金為Expo Live的旗艦方案，這是開啟其兩年一度的2017年徵件活動的首項方案，該活動從今天開始，為期60天，到2017年3月15日截止。
Expo Live將成為世博會多彩多姿的歷史中又一項偉大計畫。它將成為創新和進步的催化劑，透過資助、推動和促進因應全球挑戰的創新解決方案，為致力於解決當地和世界性問題的人士提供一臂之力。
此外，Expo Live開放、包容的本質展現了世博會的包容性，它將對全球的個人和機構開放，不管他們屬於何種背景，擁有何種資源或社會地位。
誠邀擁有可展示專案的申請人在www.expo2020dubai.ae/expolive上完成註冊流程，並遞交一份簡短的摘要，說明他們正在因應的挑戰以及他們所提出的解決方案。
*來源：ME NewsWire
免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
聯絡方式：
2020年杜拜世博會Nancy Carda, +971(0)50-660-1097公關和媒體資深經理nancy.carda@expo2020dubai.aewww.expo2020dubai.ae
訊息來源：business wire
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