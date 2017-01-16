(中央社訊息服務20170116 13:45:22)卡達杜哈--(美國商業資訊)--中東和非洲(MEA)地區最大的金融機構QNB Group宣佈截至2016年12月31日的全年財務業績。



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截至2016年12月31日的12個月期間，淨利潤達到124億卡達里亞爾（約合34億美元），較2015年成長10%。總資產額達到7,200億卡達里亞爾（約合1,980億美元），較2015年12月成長34%，創集團歷史新高。



董事會已向股東大會建議，按股票面值的35%（每股3.5卡達里亞爾）派發現金股利，並按股本的10%派發紅利股（每10股派發1股）。2016年財務業績以及利潤分配取決於卡達央行(QCB)的核准。



資產成長主要是因為貸款和墊款成長34%，至5,200億卡達里亞爾（約合1,430億美元）。與此同時，QNB Group的客戶借貸額上升28%，達到5,070億卡達里亞爾（約合1,390億美元），這使得該集團的存放比達到103%。



該集團嚴謹的成本控制政策和強大的創收能力使其保持30.4%的效益比（成本收益比），此為該地區大型金融機構中最高的效益比之一。



該集團的不良貸款占總貸款比例保持在1.8%的水準，是中東和非洲地區各大銀行最低的不良貸款率之一，這反映了該集團高品質的貸款賬項和對信用風險的有效管理。該集團在準備金提取方面的政策依舊保守，2016年12月31日其撥備覆蓋率達到114%。



總權益較2015年12月上升14%，於2016年12月31日達到710億卡達里亞爾（約合190億美元）。每股盈餘達到14.4卡達里亞爾（約合4.0美元），而2015年12月每股盈餘為13.4卡達里亞爾（約合3.7美元）。



2016年12月31日，按卡達央行和《巴塞爾協議III》規定所計算的資本適足率(CAR)為16.0%，高於卡達央行和巴塞爾委員會的最低監管要求。



2016年，QNB收購了Finansbank A.Ş（如今已更名為QNB Finansbank）99.88%的股份，使QNB得以鞏固其為中東和非洲區域最大金融機構的地位。



借助持續的強勁業績和多元化的國際業務，QNB仍是中東和非洲地區最具價值的銀行品牌，而這也繼續確認QNB為中東和非洲地區最大金融機構的地位，並凸顯QNB品牌的固有價值。



公司在2016年再次斬獲出色的業績，並創下QNB集團歷史新高。這一強勁成長將幫助QNB實現其2017 MEA Icon的願景。借助公司連續取得的成功業績，QNB Group正向「在2020年成為中東、非洲和東南亞地區領軍銀行」邁進。



QNB Group透過旗下子公司和關係企業在三大洲逾30個國家發展業務，並提供全面的產品和服務。該集團員工總數超過28,000人，他們透過1,200個營業據點和4,300台ATM機，為2,000多萬名客戶提供服務。



*來源：ME NewsWire



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