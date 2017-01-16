(中央社訊息服務20170116 13:27:42)隨著「一例一休」通過修法，勞動基準法從今年元旦起有許多變動，各界推出各種懶人包，權威律師陳業鑫則推「七言律詩」包，要讓勞工、雇主與人資單位清楚秒懂勞基法新制變革。「七言律詩」為下： 工資明細要寫清， 休息加班貴如金， 一例一休應確定， 特休新制需釐清， 輪班間隔已規定， 勞工申訴快回應， 違法罰鍰百萬銀， 契約規則先更新。



輪班間隔尚待實施，仍應及早因應陳業鑫強調，今年1月1日開始，除了對許多服務業、製造業、大眾運輸業等輪班制造成衝擊的「輪班間隔已規定」，規定輪班換班中至少要有11小時的休息，此一條例尚待行政院公布實施外，其餘變革皆已上路。但仍建議人資主管及早預留規畫輪班休息時間，畢竟人力補充不是一朝一夕可補上的。



由1111人力銀行所設置的【1例1休有問必答】論壇線上即時課程與問答，日前邀請曾任臺灣高雄地方法院法官、臺北市政府勞工局及勞動局局長的業鑫法律事務所主持律師陳業鑫進行線上講座，同時回答來自四面八方網友的各項問題。



「每周1行業公聽會」力挺各行各業另外，為了力挺各行各業，1111人力銀行將於1月18日上午9點半，在立法院紅樓301廳舉辦「每周1行業公聽會」，首場公聽會特別針對廣大的餐飲業舉行，會中將有立法委員、產業專家等於現場聆聽並反映餐飲業者的意見。歡迎各行各業共同來關注！



預期未來申訴、勞檢將增陳業鑫指出，透過「七言律詩」可以綜觀整個勞基法新制的基本觀念。其中「勞工申訴快回應」的吹哨者保護條款，其實過去勞基法中已經存在，但在新制中特別強調最遲60日要把調查結果告知勞工。因此可預計未來勞工申訴、上門勞檢的次數會越來越多，對資方、人資主管都會是很大的壓力。對此因應之道就是「契約規則先更新」，人資朋友應先看一下公司裡的勞工契約與規則，檢視是否依新法修正，並在修正後提主管機關核備。



關注雇主與勞工權益 唯有1111人力銀行有鑑於勞基法修法將對企業、人力資源部門與求職者產生影響，1111人力銀行於105年10月份起便持續關注修法議題，為讓各界對勞基法新規有進一步的認知，更進一步設立【1例1休有問必答】論壇，不僅開設線上直播課程、提供網友即時線上問答，同時也開放論壇供各界人士提問，再由1111人力銀行的專業人資主管、法務專員進行詳細解答。 線上直播課程下一場次如下：1/16（一）12:30-13:10 徐卿廉老師 主題：加班費計算與稅務處；1/18（三）12:30-13:10 黃竑鈞老師 主題：1例1休 時薪制部分工時專題。(goo.gl/X1m0tD)



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訊息來源：1111人力銀行