消保處驗遊覽車滅火器 本次有改善中央社 (2017-01-16 14:50)
行政院消保處公布，本次105年11月抽驗45件，計11件不合格，不合格率近2成5；對比99年驗54件，23件不合格，不合格率4成3；本次狀況有比99年改善。中央社記者楊淑閔攝 106年1月16日
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