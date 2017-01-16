新竹聯豐龍獅戰鼓團 拚戰國際獅王中央社 (2017-01-16 14:50)
新加坡國際獅王爭霸賽，新竹聯豐龍獅戰鼓團經過兩天賽事獲金獅獎，圖為駐新加坡台北代表處贈台灣水果加油打氣，並和陣中成員合影。中央社記者黃自強新加坡攝 106年1月16日
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