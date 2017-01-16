郭家兄妹拚戰星獅王爭霸中央社 (2017-01-16 14:50)
星國國際獅王爭霸賽，台灣德勝館龍獅團郭佑成（右）是與賽隊伍中年紀最小的前獅手，圖為共同出賽的郭家兄妹後獅手郭岑巖（左）、鈸手郭美娟（中）。中央社記者黃自強新加坡攝 106年1月16日
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